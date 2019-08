Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: musica e feste sulle vie del Prosecco

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Fine settimana all'insegna della tradizione dopo i grandi festeggiamenti di Ferragosto. Sarà un weekend ricco soprattutto di sagre paesane. Da non perdere la Sagra del riso a Merlengo che festeggia i suoi primi 100 anni. Portobuffolè si anima nel fine settimana grazie alla sagra di Santa Rosa. Festeggiamenti anche nella frazione di Cavalier dove si potrà trascorrere una piacevole serata in compagnia. Amate le escursioni e le gite fuori porta? Quel che fa per voi allora è La via dei mulini a Cison di Valmarino. Festa a tema Anni 80 al Parco Gambrinus con il ritorno dell'aperitivo Oltreverde. Se avete bambini al seguito invece non potete perdervi l'appuntamento con il teatro sotto il cedro al Parco degli Alberi Parlanti e la nuova attrazione del centro commerciale Conè: Adventure Park.

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Appuntamento di punta sarà il trittico di concerti Sulle vie del Prosecco mentre a Mosnigo di Moriago della Battaglia, andrà in scena “Ti presento l’opera”, spettacolo nato con l’intento di far conoscere il mondo dell’opera lirica al grande pubblico. Sabato 24 agosto in centro a Treviso torna "Dumpetti", aperitivo in musica a Piazza Indipendenza. La stessa sera appuntamento da segnare in agenda al Kiosko Piave di Sernaglia della Battaglia. Sempre sabato gli appassionati di musica classica troveranno quel che fa al caso loro con le ultime serate di Arte Lirica Festival. Sabato e domenica, infine, un nuovo festival tutto da scoprire in centro a Treviso: Trevisioni sarà l'appuntamento che unirà arte, musica e cultura nelle vie del centro cittadino.