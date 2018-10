Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco il Tiramisù Day e le Fiere di San Luca

MANIFESTAZIONI L'evento più atteso del weekend andrà in scena in centro a Treviso domenica quando nelle piazze cittadine si svolgerà il "Tiramisù Day 2018", un evento che unisce enogastronomia a turismo, cultura e solidarietà. La manifestazione è aperta a tutti, gratuita e creata per condividere con la nostra meravigliosa città il dolce che le appartiene di diritto (evento correlato è anche "Gustatiramisù" al Trevissù e gli assaggi di "Meesoo")! Poco fuori mura è invece finalmente il momento delle classiche "Antiche Fiere di San Luca" per grandi e piccini! Tra giostre per ogni gusto ed età, zucchero filato, castagne, folpetti, 'panini onti', street-food e tanto divertimento, non c'è modo migliore per addentrarsi nell'Autunno di Marca!

A Conegliano, invece, è l'ora dell'apprezzato "Mercatino degli ambulanti" di Forte dei Marmi. Sui grandi banchi di vendita sarà possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina. Poi, per gli amanti della tecnologia, a Santa Lucia di Piave non si può mancare alla "Fiera Elettronica & Radioamatore": ci saranno stand su videosorveglianza, telefonia, smartwatch, accessori per pc, Arduino, Raspberry, illuminazione, toner, cartucce, computer, accessori per telefonia, kit illuminazione per auto, manuali tecnici, componentistica, kit per cancelli ed anche qualche stand con divagazione sull'elettronica.

A tema enogastronomia ecco poi "Sulla Via del Gusto all'Abbazia di Sant'Eustachio" per un viaggio sensoriale tra sapori e profumi. Al Castello di San Salvatore, inoltre, torna l'atteso "Libri in Cantina" per grandi e piccini, un evento dedicato alla piccola editoria con anche incontri, concerti, reading di poesie e art. Tra gli eventi collaterali a quest'ultimo, occhio a: "Bambini in Cantina", "Il giro del mondo in storie" e alle presentazioni di libri come "Il principe di Venezia", "Il traghetto del Sile" e "La masseria delle ginestre". E ancora, a tema artistico è a Porta Santi Quaranta di Treviso "SubScultura 2018 - Futura" tra live music, installazioni cibo e visite sotterranee; mentre a Villorba ecco "la "Mostra Artigianato Limbraga" a Villa Persico con gioielli, bigiotteria, abbigliamento (cachemire, seta e canape), occhiali, accessori moda, pashmine, oggettistica per la casa, design, arredi interni ed esterni, arte e specialità enogastronomiche!

Infine, occhio anche a: la "Antica sagra di San Graziano" a Maser, a la "Antica Sagra del Rosario" a Cappella Maggiore, la "Sagra Madonna del Rosario" a Cavasagra di Vedelago, la "44^ Sagra del Rosario" a Vallio di Roncade, la "74^ Festa dei Marroni di Combai" (tra pasticcio, gnocchi, tortelli, spezzatino, farine, creme dolci e birre a tema 'castagna' ) e la "33^ Mostra dei funghi" a San Vito di Altivole!

CONCERTI, INCOTRI ED ESCURSIONI In centro a Treviso occhio alla performance artistica "Tea for 5. The opium clippers" di Neja Tomsic, mentre a Castelfranco Veneto arrivano "I supereroi" con foto ricordo, spettacoli, baby dance e coreografie. Per un po' di mucia, invece, prestate attenzione ad Asolo ad "Amore Radio Show", o se preferite parole e voce al reading "Case da contare, case da cantare" a Susegana con Giovanni Betto. Per gli amanti della natura, poi, appuntamento con la solidarietà grazie a "Pedalata per la vita" a Pieve di Soligo (con anche l'esibizione di un aereo storico) o con l'escursione "Cansiglio d'autunno: da Campon a Malga Mezzomiglio". Infine, a San Polo di Piave ci sarà il convegno "Obesità e percorso bariatrico ai giorni nostri".