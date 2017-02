Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: arriva l'atteso "Treviso Slow Wine 2017"

MANIFESTAZIONI La manifestazione che rimpierà le agende dei trevigiani per domenica è sicuramente "Treviso Slow Wine 2017" al BHR di Quinto, quarta edizione del prestigioso appuntamento enogastronomico, che ha registrato nella scorsa edizione la presenza di oltre 70 espositori e più di 1200 visitatori. Quest’anno verranno accolte altrettante rinomate case vinicole del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige presenti nella Guida Slow Wine 2017 di Slow Food Editore e, come nelle precedenti edizioni, verrà dedicato spazio alle eccellenze gastronomiche degli “Artigiani del Cibo” selezionati da Slow Food Treviso, i cui prodotti potranno essere degustati e acquistati dal pubblico. Se invece volete qualcosa di diverso, all'Home di Treviso potrete trovare il rugby, concerti live, show e anche lo skate!

QUI TUTTE LE SFILATE DEI CARRI MASCHERATI DI CARNEVALE NELLA MARCA TREVIGIANA

CONCERTI & TEATRO Apriamo questa sezione con l'aperitivo-concerto, a Ca' dei Carraresi di Treviso venerdì sera, "L'arte sulle note del jazz", un concerto all’interno dell’esposizione su Francis Bacon, per far entrare il visitatore nella mente dell’artista, aiutandolo a cogliere allo stesso tempo cosa lo abbia ispirato e quale sia stato il risultato artistico di codesta ispirazione; mentre al Pepenero di Moriago della Battaglia ci sarà il duo musicale "Sylnik" e al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto "Scene dalla vita di Bohème". La musica però più attesa di giornata sarà quella dei Catarrhal Noise al New Age Club di Roncade, anche se interessante è pure il Gerardo Pozzi Trio allo Spazio Caffelarte di Paese. Nel weekend poi, al Corner Live di Mareno di Piave, arrivano Francesco Diodati e Yellow Squeeds, oltre a Casalenorman, mentre sabato sera a Breda di Piave è l'ora di "Concerto Orchestra Risonanze - Corale M. Ravel". A tema teatro, invece, è "La foiba grande" a Oderzo per il Giorno del Ricordo venerdì sera, mentre domenica pomeriggio a Treviso, per i bambini, ecco "Intervista al sig. Lupo" per la rassegna "Una fetta di teatro" al Teatro Sant'Anna.

INCONTRI, CIBO & VINO, CORSI Qui il primo appuntamento che vi segnaliamo è con il "Corso di cupcakes di San Valentino"a Conegliano venerdì sera, mentre sabato mattina a Silea ecco il "Corso di computer per adulti" e "Mediatazioni ative di Osho" a Montebelluna. Per quanto riguarda invece gli incontri, il primo di questi è sempre venerdì, alle 20.30 a Villorba, con "L'adolescenza oggi: potenzialità e rischio". Preferite però magari una serata speciale a tema cibo e San Valentino? Allora fanno per voi la "Ramen Night" da Ikiya a Treviso sia sabato che domenica e poi anche "San Valentino afrodisiaco e al lume di candela" al DiVino Osteria di Quinto. Se però cercate qualcosa di diverso dal solito, la presentazione-degustazione de "Le marmellate di Rosi" fa al caso vostro sabato pomeriggio alla Lavanda del Lago. Infine, vi proponiamo anche la conferenza "Gioseffo Zarlino e la scienza della musica nel '500" in Fondazione Benetton a Treviso sabato sera, poi "Inaugurazione del nuovo reparto di fiori freschi" al Barbazza Garden Center e anche "Commemorazione per gli esuli giuliano- dalmati e i martiri delle foibe" alla Chiesa Votiva sabato mattina.

MOSTRE Apriamo questa sezione con a Ca' dei Carraresi la mostra "Francis Bacon. Un viaggio nei mille volti dell'uomo moderno". La mostra cercherà di focalizzarsi soprattutto sulla produzione italiana delle sue opere, in quanto rappresentazione della “maledizione del corpo e dell’anima” che attanagliò l’individuo moderno, interpretabile alla luce della psicanalisi, della filosofia e della psicologia. L’esposizione, organizzata da Kornice, offrirà l’incredibile opportunità di “entrare nella mente” dell’artista, di comprenderne i dubbi, le angosce e le ragioni che lo spinsero a scegliere i suoi soggetti, attraverso l’analisi della Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, delineata all’interno di relazioni e vita privata che si intrecciano nella storia. Ca' dei Carraresi che però offre contemporeanamente anche le esposizione "Rumore di fondo" di Giovanni Maranghi e "Paesaggi privati" di Vincenzo Censotti.

Dopo il successo delle prime settimane di esposizione, continua poi anche "Storie dell'Impressionismo" organizzata da Linea d'ombra di Marco Goldin al Museo di Santa Caterina. Un'esposizione di opere d'arte di Gauguin, Renoir, Van Gogh e Monet...oltre ad altri e numerosi artisti internazionali, anche "moderni", per ricostruire non una sola storia, ma le molte storie dell’Impressionismo. Tutto ciò che si raccoglie nei temi del ritratto, della natura morta e ovviamente del nuovo paesaggio dipinto. Perché il pubblico, più di sempre, si possa emozionare davanti a tanta bellezza. Questa mostra non racconta solo, canonicamente, quel mezzo secolo che va dalla metà dell’Ottocento fino ai primissimi anni del Novecento. Ma anche quanto la pittura in Francia aveva prodotto, con l’avvento di Ingres a inizio Ottocento, nell’ambito di un classicismo che sfocerà, certamente con minore tensione creativa, nelle prove, per lo più accademiche, degli artisti del Salon. Ancora poco convinti? Allora vi proponiamo anche la mostra "Paolo Pavan", sempre a Treviso, in Piazzetta Torre per "Mecenate Tea Lounge", mentre a Resana potrete ammirare "Flowers", la "Mostra personale di Luciano Gasparin", infine a Moriago della Battaglia troverete "En plein air - La realtà incisa".