Breda di Piave vara le colonnine per le auto elettriche

BREDA DI PIAVE Il Comune di Breda di Piave ha approvato un protocollo d’Intesa con Enel X Mobility che prevede l’installazione nel territorio comunale di 6 colonnine di ricarica per auto elettriche. L’iniziativa vuole incentivare l’uso di energie alternative e rispettose dell’ambiente, in piena ottemperanza degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale che con la Mobilità Dolce sta varando progetti e infrastrutture volte a favorire la mobilità sostenibile. I costi di realizzazione delle colonnine sono interamente a capo di Enel. Le sei zone strategiche individuate per l’installazione delle colonnine sono:

Breda Capoluogo – parcheggio interno di Piazzale Julia

Breda Capoluogo – parcheggio di Piazzale La Marmora

Vacil – parcheggio di Via delle Industrie

Saletto – parcheggio di Piazza Vittorio Veneto

S. Bartolomeo – parcheggio di Piazza Colombo

Pero – parcheggio di Via Vittoria – zona Chiesa Parrocchiale;

“Da tempo la nostra Amministrazione porta avanti politiche in favore di una mobilità sostenibile – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Breda di Piave, Ermes Caruzzo – ricordo che proprio a giugno abbiamo approvato il primo stralcio del progetto “Mobilità Dolce” per la realizzazione di due nuove piste ciclabili. Ora pensiamo anche alle auto elettriche, che sono il futuro degli spostamenti a 4 ruote, e abbiamo individuato 6 postazione che Enel andrà a realizzare. Sarà un servizio a costo zero perché il Comune non dovrà sborsare un euro, in quanto i lavori sono a carico di Enel. Contiamo di vedere le colonnine attive entro pochi mesi”.