La Camera di Commercio a Treviso: tutte le informazioni

La Camera di Commercio è un ente pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese del territorio favorendone lo sviluppo. Sono istituzioni aperte, vicine alle attività economiche del territorio, di cui interpretano voci e valori.

Collegate in rete come sistema sia in Italia che all'estero, integrate con altri organismi ed istituzioni, sostenute dalla collaborazione delle Associazioni imprenditoriali, le Camere di Commercio costituiscono per le imprese la porta di accesso alla Pubblica amministrazione.

Ogni Camera, oltre a svolgere importanti funzioni di carattere amministrativo (tra le quali spicca la tenuta del Registro delle Imprese, vera e propria anagrafe informativa su base nazionale), gestisce strutture ed infrastrutture che operano a livelli locale, regionale e nazionale; partecipa ad enti e consorzi, nonché attende ad importanti compiti per la gestione ed il controllo del mercato.

La storia

Un prima forma di CCIAA nasce con i fori dei mercanti. Questa associazione di categoria dura fino al 1600. Con l’avvento di Napoelone, vengono fondati i Tribunali del commercio. Questi enti si occupavano del valore delle merci stabilendone i prezzi al peso. Un altro incarico era quello di verificare le monete e tenere libri contabili. Con la Repubblica di Venezia aumentarono le loro attività e furono trasformate nell'ente che conosciamo con l'Unità d'Italia.

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno è un Ente Pubblico autonomo che opera per favorire lo sviluppo dell'economia provinciale dei territori delle province di Treviso e di Belluno.

Si propone come Centro di aggregazione di interessi imprenditoriali distinti ma uniti dal comune progetto di realizzare un sistema di incentivi e benefici funzionale all'intera comunità economica territoriale.

Per favorire lo sviluppo delle singole imprese, promuove molteplici attività. Si rammentano, in particolare:

Servizi Amministrativi: Registrazione e certificazione delle imprese; Gestione di albi, ruoli ed elenchi; Rilascio atti, certificati, autorizzazioni per iniziative in Italia e all'estero.

Servizi Promozionali: internazionalizzazione; assistenza e promozione; informazione economica; regolazione del mercato; innovazione tecnologica; politiche di marketing territoriale.



Sede di Treviso:

piazza Borsa n. 3/b - 31100 TREVISO

tel. +39 0422 5951

Sede di Conegliano:

Via Angelo Parrilla n. 3 - 31015 Conegliano

tel. +39 0438 23781

Orari

Dalle 9,00 alle 12,30 tutti i giorni escluso sabato e domenica.