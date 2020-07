Noleggio e parcheggio custodito per biciclette a Treviso

Muoversi a Treviso in bici è un piacere, la città è piccola e in pochi minuti si arriva a destinazione, in maniera rapida, economica ed ecologica evitando anche le lunghe code di auto incolonnate. Se non avete la bicicletta in centro a Treviso ci sono dei punti noleggio. Se invece la possedete ma non volete rischiare il furto ci sono i parcheggi custoditi.

Autobus e bici

Le 31 stazioni TVBike presenti a Treviso, attive 24 ore su 24, garantiscono un'ampia disponibilità di biciclette in ogni parte della città con postazioni in punti strategici dove sono presenti anche le fermate degli autobus Mom. Gli abbonati Mom potranno accedere ai servizi con pochi e semplici passaggi: basterà registrarsi su www.tvbiketreviso.it e inviare un'email a info@tvbiketreviso.it, indicando nome e cognome e allegando una foto o scansione fronte/retro della tessera di abbonamento Mom in corso di validità. Entro 48 ore si riceverà la conferma dell'attivazione dell'abbonamento gratuito al servizio BicinCittà, al termine del quale si potrà liberamente decidere se rinnovarlo. Per accedere all'utilizzo delle biciclette TVBike basterà utilizzare la tessera abbonato Mom che consentirà l’automatico check-in della bicicletta.

Bike sharing Treviso: TvBike, la bici a disposizione dove serve

TvBike è il servizio di condivisione di biciclette pubbliche a Treviso. Mette a disposizione un totale di 120 biciclette in una delle 31 postazioni situate nel centro della città. Cittadini, turisti, pendolari, visitatori occasionali possono noleggiare una bicicletta nelle piazze della città e in corrispondenza dei principali parcheggi esterni alle mura e riconsegnarla in un’altra rastrelliera.

Come accedere al Servizio

Per accedere al servizio, acquistare abbonamenti, ricariche o rinnovi del servizio di bike sharing e avere informazioni su tariffe e abbonamenti:

accedere al sito web www.tvbiketreviso.it

rivogersi direttamente al punto vendita

Tabaccheria Barberia, di Via Barberia 17, Treviso

Orari: 8.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00.

Numero Verde - Per qualsiasi informazione aggiuntiva è disponibile il servizio clienti al numero verde 800 033 330 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 21:00.

Parcheggio custodito per biciclette a Treviso

La bicicletta pubblica è una concreta alternativa all’automobile per gli spostamenti urbani, una soluzione sostenibile ed economica, riduce l’inquinamento, fa risparmiare tempo e guadagnare in salute.

A servizio della mobilità ciclabile, la città di Treviso mette a disposizione tre parcheggi pubblici, custoditi e videosorvegliati, riservati alle biciclette. Per poterli utilizzare è necessario dotarsi di tessera elettronica da richiedere nella biglietteria centrale di MoM – Mobilità di Marca:

Piazzale Duca D'Aosta 1

Apertura: da lunedì a sabato

Orari: dalle 7.00 alle 19.00

Per maggior informazioni rivolgiti alla biglietteria centrale di MOM in p.le Duca D'Aosta di Treviso, oppure scrivi una email a segnalazioni@mobilitadimarca.it

COME FUNZIONA

Vai con la tua bici presso la Bike Station designata al momento della sottoscrizione del contratto ed utilizza la tessera elettronica per entrare;

Assicura la tua bici alla rastrelliera ed esci chiudendo il cancello;

Torna a prelevare la bici quando vuoi utilizzando sempre la tessera elettronica.

Le Bike Station sono

sotto il cavalcavia della STAZIONE CENTRALE FS (p.le Duca D'Aosta);

FORO BOARIO, vicino Comando della Polizia Locale (via Castello D'Amore);

all'interno del MIANI PARK (viale Orleans), per tale servizio rivolgersi agli uffici del parcheggio stesso.

LIFE+ PERHT BIKE STATION: È il servizio pubblico di ricovero protetto e controllato per biciclette di utenti privati. L'Utente è abilitato

all'uso del servizio a seguito di iscrizione, attraverso compilazione dell'apposito modulo, che comporta il rilascio della specifica carta

elettronica.

BIKE STATION: E' l'infrastruttura messa a disposizione degli utenti da parte del servizio. E' costituita da un deposito per biciclette,

protetta (recintata o in locale chiuso, con accesso mediante tessera elettronica) e controllata mediante impianto di videosorveglianza.

Le bike stations sono ubicate sul territorio comunale di Treviso.

TESSERA ELETTRONICA: È la carta magnetica che consente di accedere all'infrastruttura prescelta all'atto dell'iscrizione. Di fatto

attiva l'apertura del cancelletto di accesso al deposito prescelto. La tessera si ottiene a seguito di iscrizione al Servizio, fino ad

esaurimento dei posti disponibili. Le tessere sono numerate in modo da essere univocamente associate ad un utente ed ad una

specifica bike station.

SCELTA DELLA BIKE STATION: Ciascuna tessera elettronica consente l'accesso ad una singola Bike Station, che deve essere

indicata dall'Utente all'atto della sottoscrizione del contratto. Per accedere a più Bike Stations occorre che l'Utente richieda ulteriori

tessere.

UTENTE: È il soggetto abilitato all'utilizzo del servizio di ricovero protetto e controllato per biciclette private denominato "LIFE+ PERHT

BIKE STATION", previa registrazione/iscrizione e rilascio di tessera elettronica numerata progressivamente. L'utente può essere anche

minorenne, ma deve aver compiuto almeno 14 anni. In questo caso occorre anche la firma del genitore o esercente la patria potestà.

FRONT-OFFICE (BIGLIETTERIA MOM): Si tratta della struttura presso la quale è possibile ritirare la tessera per l'abilitazione all'uso del

servizio, a seguito della compilazione e della sottoscrizione dell'apposito modulo.

DISSERVIZIO: qualunque malfunzionamento degli apparati tecnologici che impedisce all'utente l'utilizzo del servizio. A titolo di es. non

esaustivo: mancato riconoscimento tessera elettronica, mancato funzionamento del sistema di apertura del cancelletto, assenza di

energia elettrica, ecc.

COSTI: Il servizio è gratuito. Al momento dell’iscrizione l’Utente è tenuto a versare € 10,00 a titolo di cauzione per la fornitura di ogni

carta elettronica richiesta.