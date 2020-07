Bus a Treviso: linee, orari feriali e festivi

MOM (Mobilità di Marca) è la società che si occupa del Trasporto Locale a Treviso e provincia. MOM gestisce attualmente il trasporto pubblico nel territorio della provincia di Treviso, con linee extraurbane che raggiungono le principali città del Veneto (Padova, Vicenza, Belluno, Venezia), ma anche l’aeroporto di Treviso, le spiagge di Jesolo e la provincia di Pordenone-Sacile. MOM gestisce anche il servizio urbano nelle città di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna.

Attualmente Mobilità di Marca Spa gestisce:

Quì potete trovare gli orari aggiornati delle corse urbane, extra urbane ed estive per il mare.

App

Autobus Urbani

1 :: FERIALE: Ospedale - Stazione Fs - P.zza Matteotti - S.M.del Rovere - S.Artemio - Carità - Catena - Villorba.

1 :: FESTIVO: Ospedale - Stazione Fs - P.zza Matteotti - S.M.del Rovere - S.Artemio - Carità - Catena - Villorba.

3 :: FERIALE: Treviso Stazione Fs - Fiera - Silea - Lanzago - Cendon - S.Elena.

3 :: FESTIVO: Treviso Stazione Fs - Fiera - Silea - Lanzago - Cendon - S.Elena.

4 :: FERIALE: Casier - S.Antonino - Treviso - Fontane - Carità.

4 :: FESTIVO: Casier - S.Antonino - Treviso - Fontane - Carità.

6 :: FERIALE: Stazione Fs - P. Duomo - S.Giuseppe - Aeroporto - Quinto di Treviso

6 :: FESTIVO: Stazione Fs - P. Duomo - S.Giuseppe - Aeroporto - Quinto di Treviso

7 :: FERIALE: S.Artemio - Stadio - P.Matteotti - Stazione Fs - S.Lazzaro - S.Zeno

7 :: FESTIVO: S.Artemio - Stadio - P.Matteotti - Stazione Fs - S.Lazzaro - S.Zeno

8 :: FERIALE: P.Vittoria - Stazione Fs - S.Lazzaro - Frescada - S.Trovaso - Sambughè.

9 :: FERIALE: S.Paolo - S.Liberale - v.le Europa - P.Pio X - Stazione Fs - Dosson - Conscio/Preganziol.

9 :: FESTIVO: S.Paolo - S.Liberale - v.le Europa - P.Pio X - Stazione Fs - Dosson - Conscio/Preganziol.

10 :: FERIALE: Treviso - Selvana - Carbonera - Pezzan/Mignagola

10 :: FESTIVO: Treviso - Selvana - Carbonera - Pezzan/Mignagola

11 :: FERIALE: Padernello - Paese - P.le Pistoia - Stazione Fs.

11 :: FESTIVO: Padernello - Paese - P.le Pistoia - Stazione Fs.

12 :: FERIALE: Carità - S.Sisto - Catena - Castrette - Carità.

21 :: FERIALE: Castagnole - Paese - P.le Pistoia - P.Pio X - Stazione Fs

21 :: FESTIVO: Castagnole - Paese - P.le Pistoia - P.Pio X - Stazione Fs

31 :: Ospedale - Vittorio Veneto - Longhere

32 :: S.Apollonia - Vittorio Veneto - S.Pietro e Paolo

33 :: Vittorio Veneto - Carpesica

34 :: Vittorio Veneto - San Giacomo

35 :: Vittorio Veneto - Ponte Maset

36 :: Vittorio Veneto - Fais

41 :: Via XXIV Maggio - Crevada

42 :: Via Matteotti - Via Dei Mille

43 :: Via San Giuseppe - Bagnolo

44 :: Conegliano - Ogliano

45 :: Conegliano - Nostra Famiglia

46 :: Conegliano - S.Lucia

55 :: FERIALE: Quinto di Treviso - Canizzano - S.Angelo - S.Zeno - Treviso - S.Bona - Merlengo.

55 :: FESTIVO: Quinto di Treviso - Canizzano - S.Angelo - S.Zeno - Treviso - S.Bona - Merlengo.

61 :: FERIALE: Treviso - S.Pelajo - Ponzano - Paderno - S.Antonio/Barrucchella Camalò.

61 :: FESTIVO: Treviso - S.Pelajo - Ponzano - Paderno - S.Antonio/Barrucchella Camalò.

81 :: Montebelluna - Busta - Montebelluna

82 :: Montebelluna - Busta - San Gaetano - Montebelluna

83 :: Montebelluna - Sant'Andrea - San Gaetano - Montebelluna

84 :: Montebelluna - Via Castellana - Sant'Andrea - Montebelluna

8E :: FESTIVO: Treviso - Preganziol - Mogliano - Mestre - Venezia

8E :: FERIALE: Treviso - Preganziol - Mogliano - Mestre - Venezia

SCO :: Scolastico Bassano del Grappa

SCO :: Scolastico Castelfranco Veneto

SCO :: Scolastico Cittadella

SCO :: Scolastico Conegliano

SCO :: Scolastico Crespano del Grappa

SCO :: Scolastico Feltre

SCO :: Scolastico Montebelluna

SCO :: Scolastico Motta di Livenza

SCO :: Scolastico Oderzo

SCO :: Scolastico Pieve di Soligo

SCO :: Scolastico Possagno

SCO :: Scolastico Sacile

SCO :: Scolastico Treviso

SCO :: Scolastico Vittorio Veneto

Autobus Extraurbani

8E :: Treviso - Preganziol - Mogliano - Mestre - Venezia

101 :: (101a) Treviso - Scorzè – Noale; (101b) Noale – Padova

102 :: Treviso - Quinto - Scandolara - Trebaseleghe

103 :: Treviso - Badoere - Piombino Dese - Trebaseleghe

104 :: (104a) Treviso – Oderzo – Motta; (104b) Motta - Portogruaro

105 :: Treviso - Ponte di Piave - Salgareda - Cessalto - Motta di Livenza

106 :: (106a) Treviso – Istrana - Castelfranco Veneto; (106b) Castelfranco Veneto – Cittadella Vicenza

107 :: Treviso - Paese - Resana - Castelfranco Veneto

108 :: Treviso - Quarto D'altino - Lido di Jesolo

109 :: Treviso - Casier - Bonisiolo - Portegrandi

110 :: Treviso - Postioma - Signoressa - Montebelluna - Valdobbiadene

111 :: (111a) Montebelluna - Maser – Crespano; (111b) Crespano - Cavaso - Pederobba - Montebelluna

112 :: (112a) Treviso – Musano – Montebelluna; (112b) Montebelluna – Ca’Vescovo – Bassano

113 :: Treviso - Musano - Barcon - Altivole - Casella d'Asolo - San Zenone

114 :: Treviso - Montebelluna - Crocetta - Santa Mama

115 :: Treviso - Ponzano - Povegliano - Arcade - Giavera - Nervesa

116 :: Treviso - Villorba - Povegliano - Santi Angeli - Nervesa

117 :: (117a) Treviso - Ponte della Priula; (117b) Ponte della Priula - Pieve di Soligo - Cison di V. – Vittorio V.to

118 :: Treviso - Maserada (Prolungamento Oderzo)

119 :: Treviso - Lovadina

120 :: Treviso - Conegliano - Vittorio Veneto

121 :: Vittorio Veneto - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene

122 :: Montebelluna - Segusino - Valdobbiadene

123 :: Montebelluna - Fener - Feltre

125 :: Valdobbiadene - Segusino - Vas - Busche - Feltre

126 :: Valdobbiadene - Quero - Vas - Feltre

127 :: Vittorio Veneto - La Secca - Belluno

129 :: Vittorio Veneto - Tarzo - Conegliano

130 :: Possagno - Cavaso - Pederobba - Covolo - Valdobbiadene

131 :: Conegliano (132) - Pieve di Soligo - Cornuda FS - Montebelluna (131)

132 :: Valdobbiadene - Col San Martino - Conegliano

133 :: (133a) Treviso - Ponte della Priula; (133b) Ponte della Priula - Falzè di Piave - Pieve di Soligo

134 :: Pieve di Soligo - Refrontolo - Conegliano

135 :: Montebelluna - Nervesa - Conegliano

136 :: Montebelluna - Santa Maria Della Vittoria - Santa Croce del Montello

137 :: Conegliano - Visnà - Fontanelle - Mansuè

138 :: Conegliano - Colle Umberto - Sarmede

139 :: Conegliano - Tarzo - Cison di Valmarino

140 :: Conegliano - San Vendemmiano - Francenigo - Portobuffolè

141 :: Conegliano - Mareno di Piave - Oderzo - Ponte di Piave

143 :: Conegliano - Fontanelle - Oderzo

144 :: Montebelluna - Santi Angeli - Nervesa

147 :: Conegliano - Santa Maria - Ponte di Piave - Oderzo

149 :: Castelfranco - Onara - Cittadella

150 :: Castelfranco - Soranza - San Mart. Lupari - Cittadella

151 :: Castelfranco - Resana - Trebaseleghe - Scorzè

153 :: Conegliano - Caneva - Sacile

154 :: Conegliano - Cimetta - Codognè - Francenigo - Prata

167 :: Scolastici da zona EST su Vittorio Veneto

168 :: Scolastici da zona OVEST su Vittorio Veneto

169 :: Scolastici su Conegliano

170 :: Treviso - Breda / Cavrie - Saletto (BARZI)<

181 :: Montebelluna - Istrana - Treviso (CAVERZAN)

182 :: Montebelluna - Venegazzù - Treviso (CAVERZAN)

185 :: Badoere - ZeroBranco - Castelfranco FS (GOBBO)

186 :: Alano di Piave - Fener (SBIZZERA)

201 :: Castelfranco - Altivole - Montebelluna

202 :: Bassano - Pederobba

203 :: Castelfranco - Crespano

204 :: Castelfranco - Cavaso

205 :: Castelfranco - San Floriano - Vedelago

206 :: Castelfranco - Salvarosa - Vedelago - Castelfranco

207 :: Bassano - Cornuda

208 :: Castelfranco - Padova

211 :: Castelfranco - Vedelago - Montebelluna

213 :: Castelfranco - Resana - Castelfranco; Castelfranco - Bessica/Rossano - Castelfranco

214 :: San Vito - Castelminio

217 :: Bassano - Possagno

224 :: Castelfranco - Possagno

301 :: Vittorio Veneto - Fregona - Sarmede - Cappella Maggiore - Vittorio Veneto

302 :: Vittorio Veneto - Cappella Maggiore - Sarmede - Fregona - Vittorio Veneto

303 :: Vittorio Veneto - Sonego

306 :: Vittorio Veneto - Caneva

307 :: Vittorio Veneto - Scomigo - Conegliano

308 :: Vittorio Veneto - Sacile

310 :: Vittorio Veneto - Sarmede - Sacile

312 :: Vittorio Veneto - Castello Roganzuolo

314 :: Vittorio Veneto - Colle Umberto

320 :: Vittorio Veneto - Cappella Maggiore - Mescolino - Sacile