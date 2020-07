Grandine e temporali, maltempo sul Montello e nella zona di Montebelluna

Sabato all'insegna del maltempo in molti Comuni della provincia di Treviso. Per il momento non si registrano danni gravi né interventi dei vigili del fuoco ma, nella tarda mattinata di oggi, 11 luglio, grandinate e violenti temporali hanno interessato soprattutto le colline del Montello e la zona di Montebelluna.

Decine le segnalazioni arrivate dalle ore 13 in avanti quando il fronte temporalesco ha raggiunto la zona della Pedemontana trevigiana. Sulla frazione di Caonada si è abbattuta una violenta grandinata che ha interessato anche le colline del Montello. Temporali forti, ma senza danni, nel resto del territorio. Tra i Comuni interessati dal passaggio del maltempo ci sono: Fonte e Santa Lucia di Piave (dove ha grandinato), Volpago del Montello e Cimadolmo (interessate solo da pioggia senza grandine). Più tranquilla, al momento, la situazione nella zona di Treviso e dell'Opitergino-Mottense dove le precipitazioni non sono ancora arrivate. Nelle scorse ore era stata emessa l'allerta meteo della Regione per il rischio di forti temporali fino alla tarda serata di oggi. La situazione resta costantemente monitorata da vigili del fuoco e Protezione civile.