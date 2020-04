Pd Treviso: «Sindaco Conte critica il governo ad Agorà? Prima si documenti»

«Alla trasmissione Agorà di questa mattina, il sindaco di Treviso Mario Conte ha rivolto delle critiche al governo del tutto generiche e senza entrare nel merito dei temi sollevati da Maurizio Martina: lo invitiamo a riordinare le idee e a documentarsi, poi se vorrà potrà essere nostro ospite ad una delle dirette Facebook che faremo nei prossimi giorni per dare informazioni utili ai cittadini».

A dichiararlo Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso e responsabile comunicazione a livello provinciale. «Col suo pressapochismo Conte a nostro avviso non ha sfruttato l’opportunità che ha avuto presenziando ad una trasmissione così vista per dare delle informazioni utili ai cittadini – continua Grigoletto - è quello che invece vorremmo fare noi venerdì con ospite il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio. Chi si collegherà alla pagina Facebook provinciale potrà porre domande direttamente all’ospite ed inviare dei messaggi sollevando tematiche da trattare». Venerdì prossimo, 17 aprile, alle ore 18, prenderà il via una nuova iniziativa del Partito Democratico provinciale di Treviso: una trasmissione su Facebook che si intitola “Direttamente”, dove ci saranno degli ospiti e dove lo stesso Grigoletto porrà domande e farà da moderatore. Per seguirla basterà collegarsi alla pagina “Pd Provincia Treviso”. Primo appuntamento, quindi, venerdì alle 18, con ospiti Graziano Delrio ed il segretario provinciale del Pd Giovanni Zorzi. «Con l’epidemia da Coronavirus naturalmente non si può più fare attività politica come prima – afferma Zorzi - per questo abbiamo pensato a degli appuntamenti da seguire tramite internet, dove contiamo di fornire un servizio utile ai cittadini, dando informazioni con ospiti che cambieranno di volta in volta, pensando a come affrontare l’emergenza e soprattutto a come ripartire».