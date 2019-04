Elezioni comunali: Fratelli d'Italia a Ponzano sosterrà Baseggio sindaco

Fratelli d'Italia a Ponzano sosterrà Baseggio sindaco. La settimana scorsa il responsabile provinciale Sandro Taverna ha incontrato il candidato sindaco e garante della coalizione, ed il Segretario locale della sezione della Lega - Liga Veneta Michele Favaro.

La vicinanza a livello nazionale dei due partiti oggi si è concretizzata anche a livello locale nel Comune di Ponzano Veneto. Progetto IN Comune e Lega Liga Veneta oggi possono contare sul sostegno di una componente importante per il panorama politico che si sta delineando a Ponzano. Fratelli d'Italia sosterrà con la propria componente che siederà in consiglio comunale. L'accordo è arrivato in maniera semplice e naturale condividendo il programma pensato principalmente per i cittadini e per il territorio .