Trasporti: Conte prende il 6, destinazione sicurezza

TREVISO Oggi pomeriggio il candidato sindaco Mario Conte all’interno del suo programma per il cambiamento e miglioramento della città, ha preso la linea 6 del servizio Mom con lo scopo di verificare le criticità del trasporto pubblico. Ad accompagnarlo c’era Lucia Bellotto, rappresentante per le associazioni sindacali dei lavoratori UIL per i trasporti. Conte attraverso il dialogo con operatori e utenti, ha voluto toccare con mano quali sono le problematiche di chi tutti i giorni utilizza i mezzi pubblici e di chi ci lavora. Uno dei temi affrontati durante il giro è stato quello della sicurezza, gli autisti infatti lamentano di non sentirsi sicuri e tutelati durante il loro orario di lavoro. Sono capitati degli episodi di violenza verso i conducenti o i controllori, da parte di utenti che sprovvisti di regolare titolo di viaggio, alla richiesta dello stesso, hanno manifestato disappunto con violenza verbale e a volte addirittura fisica.

Alcuni passeggeri invece lamentano ritardi dovuti alla viabilità e c’è chi sostiene di aver paura a prendere i mezzi in certi orari del giorno e su certe linee. Oltre a queste problematiche Conte ha rilevato anche mancanza di chiarezza sulla cartellonistica alle fermate degli autobus. “Il servizio di trasporto pubblico rappresenta un nodo cruciale nella vita di una città, specie per i cittadini più fragili, infatti nel nostro programma riproporremo l’abbonamento dell’autobus gratuito per gli over 70 e anche per i più giovani, per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici” - dichiara Conte.