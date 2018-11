Coldiretti ospita il gemellaggio tra gli istituti agrari di Rio do Sul e Mirano

Un gemellaggio internazionale che fa tappa nella Campagna Amica trevigiana. Tappa prevista per giovedì prossimo quando una delegazione di 15 tra docenti e studenti della Scuole agrarie dell'istituto federale Farroupilha in Santa Maria (Rio Grande do Sul – Brasile) e dell’istituto i.i.s. 8 Marzo Lorenz, dipartimento agrario, di Mirano arriverà nella Marca accolta da Coldiretti Treviso.

Il gemellaggio fra i due istituti dura da 4 anni, affrontando temi dell’agricoltura “familiare” e della valorizzazione dei prodotti agricoli. “Il tutto è rafforzato dalla fortissima presenza di figli di immigrati italiani provenienti dalla nostra terra - sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – Alla richiesta di presentare il modello trevigiano di agricoltura, e in particolare quello sostenuto dalla nostra organizzazione basato sull’origine dei prodotti e il patto con il consumatore, non abbiamo avuto esitazione nell’accogliere i docenti e gli studenti brasiliani e miranesi. Anzi, grazie a queste scuole per la passione e il lavoro che svolgono probabilmente oltre i meri compiti e doveri istituzionali e in particolare al direttore del dipartimento di agraria Lanfranco Donantoni”.

La prima tappa trevigiana si svolgerà in centro a Treviso per visitare il rinomato Mercato Coperto di piazza Giustinian dove gli agricoltori di Campagna Amica vendono direttamente i loro prodotti. Poi la delegazione italo brasiliana si trasferirà nella sala giunta della sede provinciale di Coldiretti dove ad accoglierli ci saranno Giorgio Polegato e Antonio Maria Ciri, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Treviso. Qui verranno illustrati le varie aree dell’organizzazione a supporto delle imprese agricole. Non mancherà un rinfresco speciale presso l’azienda agricola Vaka Mora a Istrana che comprenderà anche la visita aziendale e allo spaccio per la vendita diretta. Nel pomeriggio partenza per Crevada per la visita all'azienda vitivinicola e alla cantina Astoria.