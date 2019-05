Violenza sulle donne: boom di adesioni al corso di formazione

Grande partecipazione, ieri, giovedì 30 maggio, a Montebelluna per la giornata di formazione “Il lavoro con l’uomo maltrattante, aspetti motivazionali al trattamento, genitorialità e trasmissione intergenerazionale della violenza”.

Organizzata dal Comune di Montebelluna e dalla cooperativa “Una casa per l’uomo”, Enti promotori di “Cambiamento Maschile” – Spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive, ha visto la partecipazione di oltre 70 professionisti provenienti da varie realtà del pubblico e del privato sociale del territorio della provincia di Treviso. Un appuntamento che si inserisce all’interno del Progetto “Recidiva stop. Uomini consapevoli in territori strutturati” finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso “Per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul” e realizzato dalla Cooperativa “Gruppo R di Padova” (capofila) in partenariato con le cooperative sociali “Una casa per l’uomo” (Montebelluna) e “Peter Pan” (Rovigo), con l’Associazione Centro Veneto Progetti Donna e con le amministrazioni comunali di Chioggia, Montebelluna e Padova. Obiettivo generale è quello di potenziare le pratiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, secondo una logica di intervento interistituzionale e di rete, anche attraverso il lavoro effettuato dai Centri di ascolto per uomini maltrattanti con gli uomini autori di violenza contro le partner.