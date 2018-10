Mostra Scambio Città di Treviso 2018

Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 ottobre, si è svolta l'undicesima edizione della Mostra Scambio città di Treviso. Uno degli eventi più importanti ed ormai consolidato in tutto il Nord-Est. Uno spazio esclusivo dedicato al settore Automobilistico e Motociclistico, offerto ai tanti visitatori che hanno dato il valore giusto a questa importante manifestazione. Creare l’approccio giusto e far conoscere alle persone in visita un mondo nuovo, se pur di materiale vintage, ti porta a visitare tutti gli stand messi a disposizione dai migliori Club del settore, tra cui il Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI che ha fatto rimanere sbalorditi per la loro ZONA ESPOSITIVA e l'OSPITALITY nella loro area coperta. Passeggiare nell'intera area della mostra ti catapulta indietro nel passato osservando le auto d'epoca o ritrovando oggetti del passato, ormai dimenticati dal tempo. I commercianti hanno venduto e/o scambiato i propri gioielli ben conservati, provenienti da tutta Italia. Un vero e proprio mercatino dell’usato con tanti oggetti di antiquariato. Una vera e propria caccia al tesoro che ricorda il nostro passato fatto di storia e passione, dalle prime Vespe, alle moto degli anni ’30. Un bel weekend da non dimenticare.