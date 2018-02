Terribile scontro di gioco per De Marchi: per lui un'emorragia intestinale subito operata

TREVISO Il Benetton Rugby ha comunicato in queste ore che nella serata di domenica l'atleta Alberto De Marchi è stato operato presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un’emorragia intestinale causata dallo scontro di gioco subito durante il match contro gli Scarlets, impatto che lo aveva costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo. De Marchi ha superato senza complicazioni la prima fase post operatoria e la situazione verrà monitorata e seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. Tutto la squadra (e la società) augura ad Alberto una pronta guarigione ed un presto ritorno in campo.