Campionati di società: nel lungo Strati a 6.55, Sartori e Beria crescono nei 400 ostacoli

SAN BIAGIO DI CALLALTA Arrivano dagli ostacoli i risultati più significativi della prima parte della seconda giornata - aperta a Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia - dei campionati italiani assoluti di società. Li siglano, sulla rinnovata pista di San Biagio di Callalta, due under 23: la bassanese Rebecca Sartori (20 anni domani), scesa a 58”49 nei 400 ostacoli, con un progresso di 1”11 sul personale del 2016, e il vicentino Matteo Beria, che nella stessa specialità si migliora sino a 51”47 (-23 centesimi). Bel progresso anche per la junior veronese Francesca Tommasi, scesa a 16’32”97 nei 5000 metri vinti da Federica Dal Ri (16’23”51).

Dalle pedane dei lanci, 67.43 per il martellista friulano Marco Bortolato e 51.95 per la giavellottista vicentina Ilaria Casarotto. Il padovano Lodovico Cortelazzo vince i 200 in 21”16 (-1.6). Eugenio Rossi conquista l’alto con 2.18. In chiusura, 14’33”81 dell’azzurro Abdoullah Bamoussa nei 5000 metri. Ma soprattutto la bella prova della lunghista vicentina Laura Strati che, al debutto stagionale, impiega un po’ a carburare, ma all’ultimo salto, dopo un 6.53 (-1.1) alla quinta prova, atterra a 6.55 (+0.7), a soli 4 centimetri dalle sue migliori misure di sempre (6.59 sia indoor che outdoor).

UOMINI. 200 (-1.6): 1. Lodovico Cortelazzo (Assindustria Sport Padova) 21”16, 2. Leonardo Vanzo (Us Quercia Trentingrana) 21”95, 3. Enrico Cavagna (Atl. Trento) 22”01 (-0.5). 800: 1. Emilio Perco (Assindustria Sport Padova) 1’49”89, 2. Enrico Brazzale (Atl. Vicentina) 1’50”46, 3. Enrico Riccobon (Atl. Brugnera Friulintagli) 1’51”15. 5000: 1. Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli) 14’33”81, 2. Nekagenet Crippa (Trieste Atletica) 14’45”29, 3. Mekonen Magoga (Atl. Brugnera Friuntagli) 14’45”62. 400 hs: 1. Matteo Beria (Atl. Vicentina) 51”47, 2. Matteo Bonora (Team Treviso) 52”32, 3. Andrea Forcato (Assindustria Sport Padova) 52”78. Alto: 1. Eugenio Rossi (Atl. Biotekna Marcon) 2.18, 2. Matteo Mosconi (Atl. Biotekna Marcon) 2.09, 3. Giuseppe Carollo (Atl. Vicentina) 2.04. Lungo: 1. Ferdinand Ugbonna Egbo (Atl. Brugnera Friulintagli) 7.28 (-0.4), 2. Harold Barruecos Millet (Atl. Vicentina) 7.22 (+0.4), 3. Davide Rossi (Atl. Malignani Lib. Udine) 7.17 (-0.6). Peso: 1. Andrea Caiaffa (Gs Fiamme Oro) 18.04, 2. Tommaso Parolo (Assindustria Sport Padova) 16.28, 3. Loris Barbazza (Atl. Biotekna Marcon) 15.21. Martello: 1. Marco Bortolato (Atl. Malignani Lib. Udine) 67.43, 2. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Alperia) 63.94, 3. Omar Venuda (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 53.04. Marcia (10.000 m): 1. Igor Sapunov (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 49’55”12, 2. Giuseppe Saponaro (Atl. Brugnera Friulintagli) 54’26”02, 3. Aldo Marchi (Atl. Vicentina) 58’20”76.

DONNE. 200 (-1.1): 1. Beatrice Fiorese (Atl. Vicentina) 24”23, 2. Moillet Kouakou (Atl. Vicentina) 25”06, 3. Alessia Peretti (Atl. Valli di Non e Sole) 25”35. 800: 1. Sintayehu Vissa (Gs Valsugana Trentino) 2’10”83, 2. Natascia Meneghini (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 2’10”97, 3. Silvia Pento (Atl. Vicentina) 2’11”42. 5000: 1. Federica Dal Ri (Us Quercia Trentingrana) 16’23”51, 2. Francesca Tommasi (Atl. Insieme New Foods Vr) 16’32”97, 3. Sonia Lopes Conceicao (Atl. Brugnera Friulintagli) 17’33”94. 400 hs: 1. Rebecca Sartori (G.A. Bassano) 58”49, 2. Caren Agreiter (SSV Bruneck) 59”15, 3. Miriam Martini (Cus Trieste) 1’00”07. Asta: 1. Elisa Molinarolo (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 4.05, 2. Marta Ronconi (Us Quercia Trentingrana) 3.90, 3. Virginia Scardanzan (Silca Conegliano) 3.80. Lungo: 1. Laura Strati (Atl. Vicentina) 6.55 (-0.7), 2. Ottavia Cestonaro (Atl. Vicentina) 6.08 (-0.9), 3. Carol Zangobbo (Assindustria Sport Padova) 6.08 (-1.2). Disco: 1. Emma Peron (Atl. Vicentina) 44.10, 2. Ilaria Collini (Assindustria Sport Padova) 41.09, 3. Elena Sartori (San Giacomo Banca della Marca) 41.06. Giavellotto: 1. Ilaria Casarotto (Atl. Vicentina) 51.95, 2. Paola Padovan (Assindustria Sport Padova) 50.74, 3. Luisa Sinigaglia (Gs Valsugana Trentino) 49.58. Marcia (5000 m): 1. Giorgia Menis (Atl. Brugnera Friulintagli) 25’52”83, 2. Giulia Imbesi (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 26’28”83, 3. Giorgia Belotti (Atl. Vicentina) 26’57”70.