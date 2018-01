Il ruandese Manirafasha e la vittoriese Bernasconi trionfano al Cross della Vittoria

VITTORIO VENETO Il Cross della Vittoria, come da tradizione, regala grandi emozioni. E grandi numeri. Così è stato anche oggi, domenica 28 gennaio 2018, per la 33esima edizione. In un percorso completamente rinnovato a causa del cantiere per l’ampliamento della struttura, l’area Fenderl di Vittorio Veneto si è colorata di migliaia (circa 1400) di casacche, di sfide, di sorrisi, di grinta. Al maschile, vittoria straniera con il ruandese Primien Manirafasha (Dolomiti Belluno) protagonista assoluto con un assolo fin dal primo dei 9 giri previsti per la gara di 10 km. Al femminile invece la competizione dedicata a seniores e promesse si è decisa negli ultimi metri, quando l’atleta di casa vittoriese, Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) ha tirato fuori i denti, battendo sul traguardo l’under 23 vicentina, Rebecca Lonedo. Spettacolo “promozionale” con tanti bambini tra i 6 e i 10 anni anche per la “Corri libero sui prati”, manifestazione ludico motoria di 500 metri. Alla regia, Silca Ultralite Vittorio Veneto.

Nella prima batteria di giornata, quella dei master maschili (MM35 – MM55), bel duello tra i compagni di squadra Alvaro Zanoni e Ivan Basso (HRobert Running Team), con il primo a tagliare il traguardo a braccia alzate. Terzo, il ciclista, triathleta e oggi anche crossista, Massimo Cigana (Biotekna Marcon).Nella seconda competizione, quella dei master maschili SM60 e oltre e quella delle master femminili i più veloci sono stati Lorenzo Andreose e Sabrina Viel. Poi spazio alle gare giovanili, con le vittorie, tra i Ragazzi di Elisa Clementi (Csi Atl. Prov. Vi) e Mattia Tocchet (Vittorio Atletica), tra i Cadetti di Alice Biz (Vittorio Atletica) e Thomas D’Este (Aristide Coin), tra gli Allievi di Margherita De Mattia (Atl. Mogliano) e Nicolò Bedini (Atl. S. Biagio), tra gli Junior di Arianna D’Alberto (Ana Feltre) e Mihail Sirbu (Gs Quantin). Nella gara assoluta femminile bel duello tra Valentina Bernasconi (Mogliano) e Lonedo (Vicentina). A due curve dal traguardo la vicentina sorpassa la vittoriese, ma con grande grinta Bernasconi non molla e batte l’avversaria dopo uno sprint all’ultimo sangue. Sul terzo gradino del podio, Ilaria Bonetto (G. A. Bassano). “All’inizio Lonedo ha imposto il suo ritmo, sperando di evitare magari la volata finale che è più sulle mie corde - commenta Valentina Bernasconi – mi ha fatto soffrire, ma ho tenuto duro e finalmente sono riuscita a vincere qui a Vittorio, nella mia città, nel cross dove in tanti vengono sempre a tifarmi”.

A concludere l’intensa mattinata di gare, la competizione assoluta di 10 km. Primien Manirafasha ha preso immediatamente la testa della corsa. Inizialmente si è formato un gruppo di inseguitori composto da una decina di atleti, tra i quali i due vicentini Massimo Guerra e Stefano Furlani e i moglianesi Mattia Stival, Leonardo Bidogia e Leonardo Feletto, con i Silca Giacomo Esposito e Federico Spinazzè. Giro dopo giro, mentre il ruandese aumentava il vantaggio, il gruppo inseguitori si è assottigliato, con, alla fine, i due vicentini a completare il podio. “Sono contento per la vittoria di oggi, un percorso che mi è piaciuto molto, con questi saliscendi, decisamente adatti alle mie caratteristiche – dice il ruandese Primien Manirafasha – certo, a livello cronometrico, speravo in una prestazione un po’ migliore ma ho praticamente corso da solo”. Grande soddisfazione in casa Silca Ultralite. “Oggi abbiamo visto un’area Fenderl piena di atleti, soprattutto giovani - afferma Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto – abbiamo vissuto una bella giornata di sport, con oltre 1400 partecipanti e gare tecnicamente valide. Un grazie va, come sempre, ai nostri volontari e a tutti coloro che ci sostengono. Diciamo che è stato un buon inizio per le fatiche organizzative di Silca Ultralite”.

