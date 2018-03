Dominio giovanile del Giorgione Volley: sta qui il senso del vertice della B2 femminile

CASTELFRANCO VENETO Una stagione così, a Castelfranco, non s’era mai vista. Se la serie B2, da neopromossa, guida saldamente la classifica, non sono da meno le squadre del vivaio che dopo aver vinto i campionati di apertura, dominano ora tutte le classifiche dell’eccellenza provinciale. Dando uno sguardo alle graduatorie di under 12, under 13, 14 e 16, in vetta si legge Giorgione. E l’under 18? E’ appena approdata alla finale provinciale in programma il 25 marzo in sede da definire. La squadra di Enrico Cremasco, campione in carica, in semifinale ha liquidato il Mogliano con un doppio 3-2 e si appresta ora a difendere il titolo con il Codogné. Ma non finisce qui. Delle 20 atlete attualmente in selezione provinciale under 14, ben 5 vestono la maglia del Giorgione.

E in selezione regionale si segnala la convocazione di Martina Perin. L’apporto in termini di qualità tecniche della società di Castelfranco Veneto al volley di Marca, è dunque ingente. E oltre la categoria della B2, Alexandra Botezat sta maturando esperienza in A1 e Arianna Gazzola in B1. E’ perciò un momento d’oro quello che sta attraversando la quasi cinquantenne società guidata dal presidente De Marchi e dal ds Anna Toniato. Ma quel che più conta è che una qualità giovanile in questi termini, riempie di senso la cavalcata al vertice della prima squadra.