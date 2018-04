Gandomenico Davide è campione Nazionale di Pugilato al torneo A. Mura

CONEGLIANO Giandomenico Davide, atleta di soli quindici anni di Conegliano, della Treviso Ring del maestro Cadamuro Pierangelo, nella giornata di sabato a Cascia (PG) ha vinto il prestigioso torneo nazionale A. Mura. nella categoria 57 kg. Trampolino e tappa obbligatoria per la convocazione azzurra, ha eliminato in semifinale il pari peso campione della sicilia Terranova, e poi in finale il campione del piemonte Gaio Riccardo. La notizia a Conegliano è subito circolata velocemente ed i compagni di classe di Davide della scuola Cerletti sono letteralmente impazziti dalla gioia.

