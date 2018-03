Giorgione consolida il suo primato in vetta alla classifica: Jesolo si arrende 3-0

CASTELFRANCO VENETO Poco più che una formalità il match “testa coda” di Jesolo dove la capolista Giorgione ha superato per 3-0 la locale formazione, ultima in classifica.

Coach Carotta ha dato spazio a tutte le atlete inserendo per buona parte della partita la rientrante Panziera al centro, Montaguti in banda nel giro dietro (nella foto), Deanesi in regia. Le avversarie, tutte in età under 18, sono concentrate in questa fase della stagione sulle semifinali e finali provinciali. Per le ragazze del Giorgione si tratta del 18° successo su 19 incontri all’interno di un campionato che da neopromosse le vede saldamente al vertice con un margine di 6 punti sulla seconda. Prossimo match in programma domenica alle 17 a Castelfranco con il Pordenone. Una sfida da non perdere per continuare a sognare.