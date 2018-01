Nuova sfida per l'Imoco Volley: domenica al Palaverde arriva Foppapedretti

VILLORBA Nuovo turno casalingo per la quinta giornata di ritorno dell’Imoco Volley, che domenica 21 gennaio alle 17.00 riceverà al Palaverde la visita della Foppapedretti Bergamo.

All’andata al PalaNorda vinse l’Imoco per 3-1. Nell’ultimo turno l’Imoco ha vinto nell’infresettimanale per 3-0 a Legnano, cogliendo la 7° vittoria consecutiva in campionato, dove è prima con una sola sconfitta a quota 41; Bergamo, in netta ripresa dopo il girone d’andata negativo, nel turno precedente ha battuto l’Unet Busto Arsizio per 3-2 ed ora ha 13 punti in classifica e sta rincorrendo la zona-play off. Il match sarà arbitrato dal duo Curto e Puecher. Le casse del Palaverde saranno aperte dalle 15.30. Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Quella di domenica sarà anche un'importante ritorno da ex per Ofelia Malinov, palleggiatrice lo scorso anno all’Imoco Volley, che verrà premiata prima della partita con un mazzo di fiori dalla società gialloblù.

Domenica inoltre sbarcherà al Palaverde il progetto Samsung Fair Play, che vede coinvolte Associazioni Sportive di volley, scuole secondarie di primo grado e club di A1 della Lega Volley Femminile.L’obiettivo di Samsung e Lega è quello di stimolare la riflessione dei ragazzi al fine di veicolare i valori educativi dello sport anche in ambito digitale, offrendo un valido supporto alla lotta al cyberbullismo.

Studenti e docenti della scuola secondaria superiore Federico Gava di Conegliano sono stati coinvolti nei giorni scorsi in alcuni incontri durante i quali è stato trattato il tema del cyberbullismo. Domenica scenderanno in campo al fianco delle atlete di entrambe le squadre che indosseranno una maglia a sostegno del Progetto “Samsung Fair Play” ed entreranno in campo accompagnate dagli alunni del Federico Gava. Gli studenti esporranno due striscioni da loro realizzati, dedicati alla campagna anticyberbullismo. Durante lo schieramento in campo lo speaker leggerà un annuncio fonico. Una volta in panchina le giocatrici toglieranno la T-shirt dedicata all’iniziativa che potranno poi lanciare al pubblico durante lo starting six.

Coach Daniele Santarelli, Imoco Volley: “Sono contento della squadra perchè in questo periodo dove abbiamo giocato con assetti diversi, sia per necessità che per far rifiatare qualche atleta, l’efficacia del nostro gioco e i risultati non ne hanno risentito. Cio’ vuol dire che abbiamo un gran bel gruppo ed è la conferma della qualità della nostra rosa. In più ore c’e’ anche Simone Lee, sono contento abbia avuto la possibilità di giocare meroledì a Legnano dove ha rotto il ghiaccio ed pra abbiamo un’altra carta da gocare in questa intensa stagione. Domenica arriva Bergamo, un team di grande tradizione e un nome di richiamo per il nostro pubblico che spero sarà ancora molto numeroso e caldo per questa gara. Loro hanno iniziato male, ma ora che hanno risolto il problema dei tanti infortuni sembra abbiano trovato la strada giusta e sono una squadra del tutto diversa rispetto al girone d’andata. Quindi ci aspetta un match tosto dove dovremo dare il massimo per ottenere un’altra vittoria, in questi giorni ci stiamo allenando bene per continuare anche con Bergamo la strscia vincente e dare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi.”