Treviso Marathon dà l’appuntamento al 2021: si punta a domenica 28 marzo

Ci avevano creduto fino in fondo. Ma alla fine gli organizzatori non hanno potuto fare altro che rinviare la Treviso Marathon al 2021. Inizialmente, in piena emergenza Covid, lo staff organizzativo aveva scelto, in accordo con il sindaco di Treviso, Mario Conte, e il vicesindaco Andrea De Checchi, di rinviare la manifestazione che quest’anno avrebbe festeggiato l’edizione numero 17, a dopo l’estate. La data scelta, domenica 20 settembre. Con il passare dei mesi e le stringenti prescrizioni per contrastare il Coronavirus, tra l’altro in divenire di settimana in settimana, si è resa necessaria una nuova attenta e precisa valutazione di fattibilità dell’evento, che ha dato esito negativo.

Troppe ancora le incertezze per poter garantire la tutela della sicurezza dei partecipanti, troppe le difficoltà gestionali, alle quali si aggiungono le elezioni regionali e la presunta grande assenza degli stranieri, che hanno ancora difficoltà di movimento. Da qui, la decisione di dare appuntamento agli atleti, ai volontari e agli spettatori al 2021. L’Asd Treviso Marathon ha inviato alla Fidal nazionale la richiesta per poter mettere nuovamente in calendario la maratona trevigiana nell’ultima domenica di marzo, il 28.

“Ci siamo confrontati all’interno della struttura gestionale e, con rammarico, ma anche con consapevolezza che non si potesse agire diversamente, è stato deciso il rinvio definitivo al 2021 – commenta Zanetti – Il dispiacere c’è, ma siamo convinti che il prossimo anno la festa sarà “doppia” e che Treviso sarà piena di atleti e pubblico felici di essere tornati a vivere le corse su strada al massimo delle possibilità, festeggiando insieme anche con il terzo tempo, la condivisione post arrivo delle fatiche e delle gioie”. Confermata invece la Prosecco Run, l’unica maratonina che passa dentro 17 cantine del Prosecco Docg in programma a Vidor domenica 6 dicembre 2020. Per quanto riguarda gli atleti, tutte le iscrizioni alla maratona sono automaticamente valide per il 2021.