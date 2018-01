Benetton rugby: annunciata la quarantesima edizione del torneo "Città di Treviso"

TREVISO L’arrivo del nuovo anno, porta con sé una nuova edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”, che quest’oggi dà il via alle iscrizioni per partecipare alla sua 40° edizione.

Ebbene sì, era la fine degli anni ’70 quando la manifestazione minirugbistica prese il via a Treviso, ideata dai Dott.ri Antonio Munari e Gianni Raccamari sostenuti dall’allora Presidente del Benetton Rugby Arrigo Manavello, nata già in principio con l’intenzione di riunire in una due giorni tutte le squadre italiane che durante la stagione sportiva non avevano avuto la possibilità di incontrarsi. Negli anni sono state tantissime le novità: dal continuo aumento delle squadre partecipanti, italiane e non, al coinvolgimento di altre sedi, dall’arrivo di Topolino all’introduzione di una categoria femminile dedicata, fino a giungere alla passata stagione quando fu l’universo de I Puffi ad invadere il centro sportivo de “La Ghirada” ed a rendere speciali le due giornate per i piccoli e le piccole rugbiste. Si è giunti così alla 40° edizione, chiaro segnale di continuità e di un progetto vincente che come accaduto in passato non si esimerà dal regalare delle novità e che soprattutto vedrà la prosecuzione della partnership tra Benetton Rugby e TLC, agenzia che gestisce i diritti di licensing de I Puffi in Italia a nome di IMPS, società licenziante.

“L’obiettivo principale della prossima edizione sarà quello di permettere al maggior numero di bambini e bambine ed alle loro famiglie di vivere da vicino la città di Treviso e la fantastica atmosfera del villaggio che verrà creato in Ghirada durante la manifestazione. Per far ciò, si è deciso di concentrare quasi tutte le categorie nel nostro centro sportivo lasciando i più grandicelli (categoria under 14 maschile e femminile, ndr) a Paese, facilitando così gli spostamenti dei partecipanti. A riguardo vorrei rivolgere un ringraziamento speciale alle amministrazioni comunali di Casale sul Sile, Silea, Villorba e le loro rispettive realtà rugbistiche per il sostegno che ci hanno fornito in questi anni.” – così il direttore del Torneo Giovanni Grespan. Il Torneo si svolgerà il 12 e 13 maggio 2018 nelle sedi di Treviso e Paese. Avranno la possibilità di partecipare al torneo le prime: 64 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 6, 96 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 8, 96 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 10, 96 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 12, 42 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 14 maschile, 20 squadre che si iscriveranno alla categoria Under 14 femminile.Ogni società potrà iscrivere fino a un massimo di 3 squadre per le categorie dall’ Under 6 all’ Under 12.