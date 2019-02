Treviso Basket sfida Montegranaro: partita anticipata a mezzogiorno

La partita tra De Longhi Treviso Basket e XL Extralight Montegranaro, valida per la nona giornata del girone di ritorno, è stata anticipata alle ore 12 di domenica 10 marzo, per esigenze televisive. La gara sarà trasmessa in diretta su SportItalia.

La partita si giocherà al Palaverde, i biglietti già acquistati resteranno validi anche con il nuovo orario. Dopo la bella vittoria contro Mantova, i trevigiani torneranno in campo domenica 24 febbraio per sfidare la Termoforgia Jesi in trasferta. Fischio d'inizio alle ore 18. Una sfida molto delicata che anticiperà proprio la partita del 10 marzo contro Montegranaro.