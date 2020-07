29° Torneo Steel Volpago, in campo i migliori 80 giocatori di quarta categoria

Iniziato nello scorso weekend il quinto torneo di tennis post covid nella Marca trevigiana. Il secondo per il Tc Volpago di Ottorino Durante che dopo l’ottima overture stagionale dell’Open, vinto dal Bassanese Tommaso Gabrieli, vede i migliori ottanta giocatori di quarta categoria darsi tenzone nei 4 rossi montelliani. A dirigere le danze c’è il decano degli arbitri Aldo Bernardi che ha da sempre assistito a tutte le 29 edizioni di questa kermesse Steel Costruzioni Meccaniche. In cima c’è Daniel Mazzocco del Pederobba ed il numero due è Matteo Rignanese dell’Eurotennis Treviso. Anche in questa competizione non mancano le mine vaganti. Gianmaria Moro tennista del circolo di casa ha già fatto gli onori ad un paio di avversari guadagnando un pass per i sedicesimi. Da tenere d’occhio Bruno D’angelo (in foto) dell’Eurotennis che si è dimostrato essere uno dei 4.2 più in forma. Altro avversario imprevedibile è il giocatore di casa Mattia Zambon che ha già steso un paio di contendenti. Gli fa eco Carlo Mantovani del Pederobba e Rodolfo Andolfatto in cerca di punti preziosi per la scalata della classifica. Il torneo dovrebbe concludersi Martedì 28 ed è dotato di un montepremi di 500 €.

