VIDEOAUGURI Buon Natale ai lettori di Trevisotoday dagli Airway

TREVISO In esclusiva per "Treviso Today", gli auguri di Natale degli Airway, rock band trevigiana che, dopo quattro album e due EP in studio, ha composto il nuovo inno ufficiale della De Longhi Treviso Basket.

Il brano, intitolato Solo un grido, sarà presentato live e in anteprima assoluta giovedì 29 dicembre al Palaverde di Villorba, in occasione dell'ultimo match casalingo del 2016, davanti a migliaia di tifosi. Dopo anni trascorsi a esibirsi sui palchi di tutta Italia, gli Airway hanno accettato con grande gioia l'incarico di comporre il nuovo inno ufficiale della loro squadra del cuore. Una passione, quella per la pallacanestro, iniziata tanti anni fa insieme a quella per la musica. Ai nostri microfoni hanno dichiarato: "Dopo mesi di prove e tentativi, siamo finalmente riusciti a scrivere un nuovo tassello della nostra carriera. Siamo davvero felici e onorati di aver composto Solo un grido. Una canzone scritta nel linguaggio artistico che amiamo di più, quello del rock. Speriamo davvero che il pezzo possa arrivare a più persone possibili che, come noi, condividono la passione per la De Longhi Treviso Basket".