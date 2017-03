Byzza - "Luna freestyle"

Lui è Gianmarco Bizzaro, 14enne trevigiano appassionato di musica rap

"Studio presso l'Istituto Alberghiero Alberini e abito a Castagnole di Paese - ci racconta Gianmarco "Byzza" - ed ovviamente la mia passione è la musica, in particolare il rap. Faccio rap da due anni e da poco ho deciso di orientarmi verso la trap, ma comunque trovando il mio stile ed un modo per distinguermi. Ringrazio ogni persona che ha collaborato alla realizzazione di questo pezzo, per il lavoro svolto e perché mettendoci del proprio ha contribuito all'originalità del freestyle".

La produzione del video è stata affidata a Deon (base a cura di Retnik), mentre la regia a Artigian Studio. Al mix e alla masterizzazione invece Gianluca Zanin. Nel video compaiono infine anche Mattia Simonetto e Leonardo Cernautan.