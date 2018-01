Babbo Natale cerca lavoro: il video di una band trevigiana spopola nel web

Sono tempi duri per tutti...chiude la storica fabbrica di Babbo Natale! Riuscirà a trovare un nuovo impiego? E' questo che si sono chiesti sei studenti universitari di Motta di Livenza, membri della band 'Save Xmas' che proprio per l'ultimo Natale han voluto pubblicare il video musicale dal titolo "Christmas (Are You Coming Tonight?)". Un video che è ben presto diventato virale tra Facebook e YouTube, tanto che i ragazzi sono stati riempiti di complimenti...e chissà, magari anche di tanti regali da Babbo Natale!

Starring Mirco Cester (voce e chitarra), Michele Marcon (basso), Enrico Berti (chitarra), Ilaria Morossi (violino), Guido Morossi (batteria) e Marco Tonet (tastiera)