Coronavirus a Pederobba, il sindaco: «Ancora troppa gente va a correre. 'Ste casa' o vi colpisco con la fionda»

«Nel nostro territorio ci sono troppo fenomeni da baraccone che vanno ancora a correre nonostante le restrizioni, come fossero degli atleti professionisti - fa sapere il sindaco di Pederobba, Marco Turato - Cosa dobbiamo fare? Nasconderci dietro i cespugli e colpirvi con la fionda? ci sono ancora troppe persone che vanno a correre a Costa Alta, in via Alta tra Onigo e Levada, nei campi tra Levada e Curogna e alla Barche a Covolo. Basta, sono stanco di questa situazione! Ste casa! Quello che fate è una mancanza di rispetto per tutta la comunità. Abbiamo bisogno che tutti stiano a casa e rispettino le regole».

