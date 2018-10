Folla commossa al Duomo per l’ultimo saluto al signor Gilberto

Treviso blindata per i funerali di Gilberto Benetton, bara portata in chiesa dagli ex giocatori della Sisley (Papi e Bernardi) e della Benetton Basket (Iacopini, Mordente, Vazzoler e Pittis). Tra i presenti: Flavio Briatore, Marco Tronchetti Provera, il presidente del Real Madrid Florentino Perez oltre al gotha della finanza e imprenditoria del Nord-est. Il sacerdote: «Gilberto ha saputo vivere con coraggio tutte le stagioni della vita». I nipoti Rebecca, Carlotta ed Edoardo: «Eri la nostra guida, quello che ci hai insegnato lo terremo nel nostro cuore, aiutaci a diventare grandi come te»