La botte di Leo da Vinci "sfida" lo spad di Francesco Baracca

Una corsa all'ultimo metro per il Gruppo Alcuni per il lancio del prossimo film “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”

Dopo quasi tre anni di lavorazione e gli sforzi di oltre 400 professionisti dell’animazione, il film Leo da Vinci – Missione Monna Lisa, prodotto dalla società trevigiana Gruppo Alcuni e diretto da Sergio Manfio, giunge finalmente al momento entusiasmante dell’uscita nelle sale. Da giovedì 11 gennaio Leo da Vinci sarà nei cinema di tutta Italia, distribuito da Videa: i fratelli Sergio Manfio e Francesco Manfio, regista e capo sceneggiatore il primo, produttore esecutivo e co-autore il secondo, hanno voluto ben tre anteprime, che li vedranno sempre presenti. Sabato 6 gennaio saranno a Firenze, per un tributo al grande Genio toscano; il pomeriggio saranno a Roma, per un’anteprima legata al mondo del cinema; domenica 7 gennaio, infine, ci sarà un’attesissima première a Treviso durante la quale gli Alcuni potranno festeggiare l’uscita del film con i concittadini e con tutti i professionisti che vi hanno lavorato.

Il lungometraggio è dedicato a una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di scoperte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno: riuscire a volare. Insieme a Leo da Vinci in questa avventura ci sono vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui in ragazzo è innamorato senza ancora saperlo. E poi ci sono i cattivi, che non esitano a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro sotto le acque del mare vicino all’Isola di Montecristo, servendosi di una delle invenzioni di Leo.

Un film appassionante e divertente, che però nel profondo dà una lezione che non conosce età: non smettere mai di inseguire i propri sogni, perfino quando sembrano impossibili, e sperimentare sempre, sfidando i propri limiti.

LA FORTUNA DEL PERSONAGGIO E LA DISTRIBUZIONE DEL FILM NEL MONDO

Leonardo da Vinci è un personaggio che ha un enorme appeal in ogni parte del mondo: questo fatto, unito alla bellezza della storia e alla grande qualità realizzativa dell’opera, ha permesso ai distributori della società trevigiana di ottenere un grande consenso all’ultimo Marché du film del Festival di Cannes. A oggi sono stati già definiti gli accordi con 38 paesi, tra cui la Repubblica Popolare Cinese (dove il film sarà distribuito in 5.000 sale a partire dall'8 marzo 2018), e poi ancora Russia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Serbia, Slovenia. Il 23 febbraio il film uscirà anche in Polonia a cura del coproduttore WMH. Leo da Vinci sbarcherà anche nei cinema Sudcoreani, in Israele, Turchia, Taiwan, Vietnam.

UNA DELLE CANZONI DELLA COLONNA SONORA È CANTATA DA RIKI

Nella colonna sonora di “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa” possiamo ascoltare la canzone “Il tempo intorno” di Riki – il cantautore rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi – tratta dal suo secondo album “Mania”, uscito il 20 ottobre e diventato in un solo mese Disco di Platino con 50.000 copie vendute.