Modo - "Mentre sali"

Il rapper trevigiano proveniene dalla crew Teste di Serie, attiva nella scena hiphop del trevigiano dal 2005 e con all'attivo un lp ufficiale "Seasons"

Classe '88, inizia a scrivere i primi testi all'età di 15 anni insieme all'amico Chico, anche lui parte della crew TdS. Oltre al disco ufficiale con la crew, realizzato in collaborazione con James Cella, ha realizzato precedentemente un bootleg solista chiamato "Un Modo come un altro" .

"Finalmente siamo arrivati a questo momento - ha dichiarato il rapper Roberto Modolo di Motta di Livenza - Vi presento 'Mentre sali', video del singolo che dà nome all'Ep presto in uscita. Ringrazio Luca Stefan Photography per le riprese e il montaggio, Nicole Cescon e David Checchin per la danza, Ocean Dreams aka Gian Marco Rosso & Marco Andretta per la strumentale. Al mixaggio della canzone il grande James Cella ancora una volta. Buona visione e buon ascolto."