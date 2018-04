Redditi e pensioni: quanto guadagnano i trevigiani?

La Cgil provinciale fa i "conti in tasca" ai trevigiani...

Quanto guadagnano i trevigiani? A presentare i dati dell’analisi del Centro Studi SPI CGIL sui redditi 2016 dei residenti in provincia di Treviso, Paolino Barbiero, segretario generale SPI CGIL di Treviso, Mario Bonato, Responsabile del Centro Studi SPI CGIL di Treviso, con la ricercatrice Annarita Contessotto.

Il valore medio del reddito (lordo) del lavoro di dipendente ammonta a 21.854 euro (+0,45% sul 2015 e +2,29% sul 2014). Un valore medio questo sopra la media del dato nazionale, che si ferma a 20.940 euro. Possiamo dire che un trevigiano si trova una settantina di euro in più in tasca al mese rispetto alla media italiana. Il reddito medio di un pensionato si ferma però invece sui 16mila euro mentre un lavoratore autonomo mediamente arriva a dichiarare quasi 47mila euro all'anno (+10% rispetto al 2015), senza dimenticare però il dato lordo prima di passare al netto delle tasse e contributi.

Una distribuzione della ricchezza - o della povertà come dir si voglia - che ovviamente varia da fasce di reddito: 1 trevigiano su 4 (il 24,7% per l'esattezza) dichiara da zero a 10mila euro al mese e se ci sommiamo i contribuenti sotto i 15mila arriviamo al 38,1%. L'altra grande fetta della torta la copre la fascia da 15mila a 26mila con il 35,6% di trevigiani. All'aumentare del fatturato calano anche i numeri: tra 26mila e 55mila la fetta si stringe al 21,7% per poi "scomparire" al 2,2% da 55mila a 75mila, al 1,6% da 75mila a 120mila.

I "Paperoni" della Marca da oltre i 120mila euro dichiarati annui? solo lo 0,8%. Dati che rimangono come abbiamo detto sopra la media nazionale, "salvati" però dal noto bonus degli 80 euro. "Senza il bonus saremmo sotto la soglia" - afferma Paolino Barbiero, segretario generale SPI CGIL di Treviso. Ecco le sue parole in questa video-intervista...