"Costretto a chiudere per colpa delle baby gang": lo sfogo del titolare del Boffee bar

Il video è stato condiviso dal consigliere comunale Davide Acampora dopo le dichiarazioni rilasciate dall'assessore alle attività produttive di Treviso che aveva sostenuto come i motivi della chiusura del bar di piazza Santa Maria dei Battuti non sarebbero imputabili alle baby gang ma "alla dura legge del libero mercato". Questo è il duro video-sfogo del titolare Matteo Baseotto costretto a chiudere la sua attività in pieno centro a causa dei troppi problemi con una serie di clienti giovani e completamente allo sbando