Ex concessionaria in fiamme, il video dell'incendio

Vigili del fuoco al lavoro per tutta la mattinata di mercoledì 2 gennaio nel tentativo di spegnere le fiamme divampate in un'ex concessionaria di via Staizza. In un primo momento si temeva fosse andato a fuoco un deposito di pneumatici. Il rogo è stato spento nel primo pomeriggio