Mahmood incontra il Prosecco: la parodia di Sanremo diventa virale

«Son qua nella vigna e sto gelando, a -4 gradi sto potando». Rime irriverenti e ritmo coinvolgente: è la parodia, in salsa veneta, della canzone "Soldi", vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo. A cantarla è Matteo Del Puppo, giovane trevigiano che ha avuto l'idea geniale di far "incontrare" la musica del rapper italo-egiziano Mahmood con il celebre Prosecco di Marca.

Il risultato è un video divertentissimo che, in poche ore, ha già fatto il giro della Rete dopo essere stato pubblicato sui social. Centinaia i commenti e le condivisioni per un inno al vino trevigiano già pronto a diventare virale. E se nei giorni scorsi le polemiche sulla canzone vincitrice del festival avevano diviso l'Italia, siamo certi che questa nuova versione di "Soldi" metterà d'accordo di sicuro tutti gli ascoltatori veneti. «Mi chiedi: come va? come va? come va? Nel vigneto a lavorar, lavorar, lavorar»: rime simpaticissime e perfette per raccontare il vino trevigiano in una veste inedita. Una parodia che avrebbe tutte le potenzialità per scalare le classifiche di vendita proprio come ha fatto in questi giorni il tormentone musicale di Mahmood. Alla salute!