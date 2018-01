"Combattendo": ecco il nuovo video del rapper trevigiano 'Wave'

La canzone fa parte del mixtape "L'Onda Vol.1"

"Qualche anno fa sembrava solo un sogno...Per questo motivo, sono particolarmente orgoglioso di aver realizzato un progetto così importante per me. Nella vita non mi è mai mancato nulla, ho una famiglia fantastica e molti amici - ci racconta il 19enne trevigiano Alessandro Marcanzin, in arte Wave - Nonostante questo, ci sono periodi in cui si hanno delle difficoltà; ci sono giornate in cui inizi a pensare a tutto ciò che hai fatto, a chiederti se le scelte che hai preso siano realmente giuste, se tu sia riuscito sempre a ricambiare l'affetto che alcune persone ti hanno dato o semplicemente se tu sia mai riuscito ad amare veramente. Siamo esseri umani, è normale avere dei momenti di perdizione. Ciò che mi caratterizza, è il fatto che io riesca a trovare maggiore serenità nel momento in cui scrivo: è un momento di personale intimità che apprezzo particolarmente. Per questo motivo, con l'ascolto di questi brani dò la possibilità anche a voi di conoscermi veramente, senza nessuna 'maschera'. 'L'Onda Vol.1' per me rappresenta molto di più di una semplice raccolta di canzoni, questo Mixtape è uno specchio in grado di mostrare tutto ciò che nascondo. Buon ascolto, spero possa piacervi".

Ecco quindi il quarto brano estratto dal mixtape "L'Onda Vol.1".

Link del mixtape "L'Onda Vol.1": http://www.mediafire.com/file/c7jem9c05duc58g/L%27Onda+Vol.1.zip

Riprese realizzate da Tommaso Cattarin e Nicolò Piovesan. Video realizzato da Nicolò Piovesan. Attore combattimento: Francesco Tronchin.