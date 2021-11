Al via corso di teatro: "Recitiamo cantando!"

"Recitiamo cantando!", Tema Cultura lancia il nuovo corso di approfondimento vocale per attori In cattedra la cantante Eleonora Biasin, vocal coach e docente dell'Istituto "Manzato" di Treviso.

Da mercoledì 10 novembre il Teatro "La Stanza", in via Pescatori 23 a Treviso, ospita un nuovo corso organizzato per gli allievi della scuola di teatro di "Tema Cultura": "Recitiamo cantando!", un laboratorio di approfondimento vocale che sarà condotto dalla cantante jazz e vocal coach Eleonora Biasin, docente dell'istituto "Manzato" di Treviso.

La proposta è quella di imparare a recitare utilizzando il canto. La voce è il primo e fondamentale "strumento di lavoro" per l'attore, ma al contempo è uno strumento terapeutico che consente di cambiare radicalmente la dinamica comunicativa e la capacità di orientare un impulso. Nessuno meglio di un cantante è in grado di usare lo "strumento voce" e di insegnarlo a chi vuole approfondire questa tecnica.

Il corso affronterà diversi temi: il suono eufonico; la voce di testa e di gola (cantare coinvolgendo varie parti del corpo per ottenere differenti risultati); la tecnica vocale; la respirazione diaframmatica e la gestione del respiro; il repertorio; l'interpretazione; la scansione dei suoni; il corpo come strumento espressivo; gli stereotipi vocali; la scoperta del proprio suono; cantare da soli e cantare insieme; le improvvisazioni collettive e singole

Eleonora Biasin è una cantante jazz, improvvisatrice, musicoterapista e vocal coach. Si è diplomata in canto jazz al Conservatorio "Tartini" di Trieste ed è stata allieva di Carla Marcotulli, Glauco Venier, Klaus Gesing e Giovanni Maier. Fa parte di varie formazioni attive nell'ambito jazzistico e della tradizione brasiliana. Collabora con il chitarrista jazz Attilio Pisarri, con cui sta lavorando all'incisione di un disco con brani originali. Laureata con lode all'Universite Jean Monnet di Bruxelles in musicoterapia (con una tesi sull'utilizzo dell'improvvisazione vocale in gravidanza), Eleonora Biasin è docente di canto moderno presso l'associazione musicale "Francesco Manzato" di Treviso, dove si occupa della classe di canto moderno e jazz, organizza seminari collettivi e collabora con i Servizi Sociali di Treviso per il progetto "Musicainsieme". Collabora con la residenza per anziani "Menegazzi" (ISRAA), in cui conduce incontri collettivi di musicoterapia rivolti alle persone affette da demenza senile e Alzheimer.

Per informazioni sul corso: tel. 346 2201356; email info@temacultura.it; temacultura.it