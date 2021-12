Corsi: imparare ad esportare anche se si è una piccola azienda

Al fianco delle aziende più piccole per spingere l’internazionalizzazione dei prodotti Made in Italy accelerando sull’educazione digitale degli imprenditori, affinché maturino competenze in fatto di canali di vendita online: è l’obiettivo dell’iniziativa “Edu Export Bootcamp”, un percorso di formazione promosso dal colosso Alibaba.com, un progetto che rientra nel più ampio piano del marketplace parte del Gruppo Alibaba di modernizzazione delle imprese italiane. Tra i partner c’è anche MOCA, che parteciperà con un approfondimento a cura di Angela Venturin, Head of Digital Advertising dell’agenzia di web marketing trevigiana: al centro dell’intervento dal titolo “Advertising & Communication nel B2B”, un’analisi delle metodologie di comunicazione e advertising per rivolgersi in modo efficace a un pubblico B2B.

Dedicati alle PMI italiane clienti di Alibaba.com, i corsi affronteranno tutti gli aspetti legati all’esportazione sulle piattaforme di commercio digitale: nove moduli di lezioni interattive in calendario dal 25 novembre al 16 dicembre, rivolte a chi in azienda segue i processi di vendita e promozione all’estero.

«L'etichetta "B2B" viene utilizzata – spiega Angela Venturin – per classificare aziende anche molto distanti tra loro. Tutte però hanno come obiettivo quello di aumentare sempre più le proprie capacità di vendita oltreconfine e le strade da seguire possono essere diverse. Nostro compito è svelare a ciascuna di esse quali sono gli strumenti più adatti a raggiungerlo. Il segreto? Individuare messaggio, pubblico e canali in linea con le caratteristiche dell’azienda e dei prodotti immessi nel mercato. È proprio di questo che parlerò nel corso del mio intervento».

L’appuntamento con il focus di Angela Venturin è fissato per giovedì 2 dicembre.

Le lezioni si svolgeranno online attraverso una piattaforma di e-learning.