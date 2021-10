Distretto della scarpa di Montebelluna: parte il corso addetti orlatura

Da qualche mese è ripartita la domanda di personale da parte delle aziende del distretto della calzatura tecnica e sportiva di Montebelluna, che ricercano in particolare operatori specializzati per l'orlatura. Un profilo difficile da reperire sul mercato con le adeguate competenze e abilità.

La Fondazione Museo dello scarpone e della calzatura sportiva in collaborazione con il Politecnico calzaturiero di Stà ha organizzato un corso per formare addetti all’orlatura di calzature di alta qualità, in particolare legate al mondo tecnico sportivo, una figura che richiede destrezza e buona manualità, e si pone come elemento fondamentale per l’ottima riuscita di una calzatura di pregio. Questa è una delle figure professionali maggiormente ricercate dalle aziende del territorio e sono buone le possibilità di impiego al termine del percorso di formazione.

Il progetto rivolto ai disoccupati over 30 residenti nel territorio regionale e finanziato dalla Regione del Veneto, prevede 160 ore (150 + 10 di sicurezza sul lavoro) di formazione in aula e laboratorio, seguito da 480 ore di tirocinio presso aziende selezionate del Distretto dello Sportsystem. Oltre ad un indennità di partecipazione per le ore di tirocinio, al fine di favorire la partecipazione, sono previsti un voucher di conciliazione per gli aventi responsabilità di cura e accompagnamento di minori di 14 anni, persone con disabilità e/o persone anziane non autosufficienti, nonché un voucher di servizio per ridurre gli ostacoli alla partecipazione in presenza delle attività previste.

Per informazioni e iscrizioni alle selezioni, che si terranno il 19 ottobre p.v. presso la nostra sede, contattare quanto prima il Museo dello scarpone al numero 0423 303282 o via email all’indirizzo info@museoscarpone.it.

PER LA CANDIDATURA

info@museodelloscarpone.it

Tel. +390423 303282 (dal lunedì al venerdì 9-13)

data selezione: martedì 19 ottobre

SEDE PRINCIPALE DEL CORSO:

Fondazione Museo dello Scarpone

Montebelluna (TV)