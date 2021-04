Agenti e Rappresentanti di Commercio: al via la formazione

L’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

l corso, riconosciuto e regolamentato dalla Regione del Veneto, ed il superamento dell'esame finale ti permettono di conseguire l'abilitazione per l'attività di Agente e Rappresentante di Commercio.



Perché iscriversi a questo corso:

- Acquisisci la preparazione necessaria per superare l'esame e ottenere l'abilitazione

- Svolgi insieme ai docenti dei test in itinere per verificare la tua preparazione

- Impari come tutelarti a livello contrattuale e previdenziale

- Aumenti la tua efficacia lavorativa e organizzativa

- Aumenti le tue probabilità di vendita migliorando le tue competenze tecniche e professionali

Parliamo di:

- Nozioni di diritto commerciale

- Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di Agente e Rappresentante

- Nozioni di legislazione tributaria

- Organizzazione e tecniche di vendita

- Tutela previdenziale e assistenziale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio



A chi è rivolto:

Tutti gli aspiranti Agenti e Rappresentanti di Commercio che necessitano dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.



Quando si svolge il corso:

Prossima partenza prevista: 9 giugno 2021

La data di inizio potrà subire modifiche o posticipi in base al numero delle iscrizioni pervenute. Riceverai un sms che conferma o posticipa la data indicata.

Il calendario definitivo sarà disponibile il primo giorno di corso e potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi.



Come si svolge il corso:

Il corso sarà erogato in modalità videoconferenza con 3/4 lezioni settimanali dopo le ore 19.00.

La Regione del Veneto potrebbe in qualsiasi momento obbligare al ritorno in aula e quindi a svolgere le lezioni solamente in presenza; in questo caso verrà predisposto un nuovo calendario che prevederà 2/3 incontri settimanali dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso la sede Confcommercio di Treviso in via S. Venier 55.



Quali documenti consegnare tramite mail all'indirizzo segreteriacorsi@ascom.tv.it , posta o di persona presso le nostre sedi, subito dopo aver effettuato l'iscrizione online tramite il sito :

1. Copia di carta di identità e codice fiscale

2. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri

3. Dichiarazione sostitutiva compilata e firmata (compilare su modello prestampato disponibile sul sito)

4. Copia del titolo di studio oppure dichiarazione dell'istituto scolastico

5. Traduzione in italiano dei titoli di studio stranieri con asseverazione da parte di un Tribunale oppure un Giudice di Pace italiano

6. Legalizzazione o apostille dei titoli di studio stranieri, se conseguiti al di fuori dell’Unione Europea

7. Certificato di competenza linguistica di livello A2 per i cittadini stranieri con titolo di studio straniero

8. Partita IVA (se la possiedi)

DURADURATA 80 ore

PREZZO € 480,00 (IVA compresa)

ConfCommercio Treviso possiede quattro centri di formazione, rispettivamente a Treviso, Mogliano Veneto, Montebelluna e Conegliano.

I Corsi si terranno nella sede di Treviso in Via Sebastiano Venier 55 - Telefono 0422 5706