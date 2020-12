Corso gratuito per Buyer, una opportunità per essere inseriti in azienda

L’Associazione delle PMI di Treviso offre una nuova opportunità professionale per gli over 30 della Marca: un corso di formazione con tirocinio finanziato per diventare BUYER / Addetto acquisti e negoziazione. Confapi Treviso, L’associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Treviso, tramite l’Ente di formazione Apindustria Servizi, è alla ricerca di giovani candidati da formare

gratuitamente e inserire nelle aziende della Marca come figure a supporto dell’area amministrativa e commerciale, che effettua indagini di mercato, si occupa degli acquisti di beni e servizi.

Grazie a questo percorso completamente finanziato, gli ultra trentenni attualmente disoccupati e inoccupati potranno così acquisire nuove competenze professionalizzanti da spendere immediatamente sul mercato del lavoro, in aziende del territorio realmente interessate all'assunzione.



“Le imprese locali, infatti – fa sapere la Presidente Federica Polloni - richiedono fortemente una figura formata in questo ambito, poiché accusano la mancanza di professionisti a supporto dell'ufficio amministrativo che sappiano effettuare indagini di mercato e definire le trattative commerciali.”



Il percorso formativo prevede 120 ore di formazione a distanza (FAD), 480 ore di tirocinio con 18 ore di accompagnamento in azienda e 8 ore di orientamento.

Il Periodo di formazione avverrà a gennaio e febbraio 2021, con il conseguente tirocinio nel mese di marzo.

Il progetto, inoltre, prevede la corresponsione di un’indennità di partecipazione al tirocinio solo per i destinatari che non siano già percettori di misure di sostegno al reddito e solo in caso sia raggiunta la frequenza almeno del 70% del monte ore delle attività del tirocinio, singolarmente considerate.

Il valore riconosciuto è pari al 3€/h solo per ore effettivamente svolte.

Tra i requisiti necessari, i destinatari devono essere in possesso di DID (Dichiarazione Immediata

Disponibilità, devono essere predisposti alle relazioni personali ed avere buone conoscenze informatiche.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di certificazione dei risultati di apprendimento.

Le domande di ammissione deve pervenire entro e non oltre mercoledì 07 gennaio 2021.

Per partecipare inviare il tuo CV a lavoro@apindustriaservizi.it