Visual Merchandising: allestimento della vetrina e degli spazi commerciali

ll corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad esporre e presentare il proprio prodotto in maniera organizzata ed efficace creando un’immagine coordinata e creativa.

DOCENTE

Franco Fossali vetrinista ,visual merchandiser e docente

CONTENUTO

Vetrinistica Tipi di vetrine: aperte, chiuse e semiaperte . Com’è strutturata una vetrina Introduzione alle regole espositive: linee, punti focali e simmetrie. Caratterizzazione di un tema nella vetrina: i fondali, la ricerca di immagini e materiali. Metodi per il raggruppamento delle merci: manichini, prodotti specifici e oggetti



Visual -Merchandising : Organizzare lo spazio di vendita Lay-out e classificazione delle merci Come disporre i prodotti : Punti focali Bilanciamento cromatico e Illuminazione



CALENDARIO

28 settembre 5, 12 e 19 ottobre dalle 10:00 alle 13:00

Iscrizioni entro e non oltre il 18 settembre 2020

SEDE DEL CORSO

Confartigianato Formazione piazza delle Istituzioni 34 31100 Treviso TV

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione a partecipante:

Soci Confartigianato: € 231,80 (€ 190,00 + IVA)

Non soci Confartigianato: € 280,60 (€ 230,00 + IVA)

Le categorie che hanno fondi disponibili potranno godere del rimborso EBAV di 152,00 €. Le imprese che non hanno diritto al rimborso potranno godere di uno sconto del 10%. Nel caso di più iscritti della stessa azienda si applicherà uno sconto del 20% al secondo partecipante e ai successivi. Si rimanda alla scheda di iscrizione allegata per le note organizzative complete.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per aderire al percorso vi preghiamo di compilare il form sottostante

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione

Piazza delle Istituzioni, 34 Treviso - Tel. 0422 433250

Email : info@confartigianatoformazione.tv