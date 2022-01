I manager e la lezione della Divina Commedia: un incontro gratuito online su cosa Dante può insegnare ancor oggi alle aziende

Nelle innumerevoli manifestazioni in ricorrenza dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, nessuno aveva ancora affrontato il tema di Dante e i manager.

Tocca al territorio più imprenditorialmente vivace d’Italia immergersi in questo dibattito. UNIS&F, società di servizi e formazione del Sistema Confindustria che opera nelle province di Treviso e Pordenone, venerdì 21 gennaio alle ore 18.30 propone un incontro gratuito, in modalità online, per riflettere su quanto Dante abbia ancor oggi qualcosa da insegnare alle aziende: si discuterà di una vera e propria costellazione dantesca delle soluzioni possibili da applicare nelle imprese, un quadro in grado di offrire strumenti e strategie vincenti per gestire uomini e risorse in tempi difficili.

Caronte, per esempio, è sicuramente un leader dallo stile secco e autoritario, Virgilio è il mentor abile e capace a cui tutti si affiderebbero. Per non parlare delle similitudini tra purgatorio e alcune attuali situazioni di difficoltà in cui il capitale umano di una azienda spesso si imbatte.

Dietro ogni terzina di versi si nasconde uno spunto manageriale. Tutto sta a scoprirlo, con la mente ben aperta, i pensatori di management contemporaneo fanno capolino accanto a Ulisse, a Paolo e Francesca, al conte Ugolino e indicano sulla mappa dantesca gli itinerari possibili e l’equipaggiamento utile per gestire persone e risorse.

Relatore dell’incontro una persona eclettica, manager e formatore quale Enrico Cerni - Direttore di Faculty e Formazione obbligatoria presso Generali Italia S.p.A nonché autore di varie pubblicazioni. Già oltre cento aziende e manager hanno aderito, decidendo di dedicare del proprio tempo extra orario lavorativo a questo originalissimo confronto ma per venerdì prossimo sono attese moltissime altre adesioni.

Per iscriversi basta compilare la seguente scheda di adesione: https://www.unisef.it/corso/-/corso/dante-e-limpresa