Tragedia all'alba, anziano trovato morto carbonizzato

Terribile tragedia all'alba di oggi, 6 febbraio, a San Fior in un terreno di via Campardo basso. Un uomo di 75 anni, P.A., è stato trovato a terra esanime, carbonizzato. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano.