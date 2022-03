E' corsa al Bonus auto 2022, come fare domanda

Tornano gli incentivi per cambiare auto, tra fine marzo e i primi di aprile si potrà inoltrare la domanda. I requisiti saranno più stringenti e la dote, secondo quel che si sa al momento, sono 670 milioni, 250 andrebbero all’elettrico e altrettanti all’ibrido plug-in. Gli ultimi 170 sono per i modelli più diffusi e richiesti. Facile prevedere che sarà dunque una vera e propria corsa.

Bonus auto 2022

L'obbiettivo è rinnovare il parco automobili, diminuire l'inquinamento, ridare una boccata d'ossigeno ad un mercato in affanno, a febbraio, le immatricolazioni di vetture nuove hanno registrato l’ottavo calo consecutivo a doppia cifra. Nel solo bimestre gennaio-febbraio, il "buco", rispetto allo stesso periodo del 2021, ha sfiorato le 59 mila unità (-21%).

Manca poco secondo il Sole 24 ore per l’arrivo dei nuovi incentivi destinati a chi decide di acquistare un veicolo elettrico o ibrido a basse emissioni di anidride carbonica.

Tre fasce

fascia 1, da 0 a 20 g/km (auto elettriche);

fascia 2, da 21 a 60 g/km (auto ibride plug-in);

fascia 3, da 61 a 135 g/km (auto alimentate a benzina, metano, gpl, mild e full hybrid).

Gli importi

6.000 euro per le auto elettriche;

4.000 euro per le auto ibride plug-in;

2.000 euro per le auto alimentate a benzina, metano, gpl, mild e full hybrid.

I maxi-incentivi del recente passato sono un ricordo. Non si parla di cifre come i 10mila euro che si potevano ricevere nel 2021 scegliendo l’elettrico. L'incentivo più alto ora si ottiene con la rottamazione per l'acquisto di una elettrica, il bonus che cala a 4mila euro per le ibride plug-in (vetture con batterie ricaricabili anche dalla rete elettrica, in grado di muoversi per poche decine di chilometri con il solo motore elettrico e quindi di contenere le emissioni tra i 21 e i 60 g/km, anche se ciò vale solo quando la batteria è carica, mentre nelle altre condizioni si sale a livelli pari o superiori rispetto ai corrispondenti modelli a benzina). Ancora più ridotto ma pur sempre interessante il bonus per la fascia di emissioni più popolare, quella 61-135 g/km: da 2.500 a 2mila euro.

Come lo scorso anno il bonus verrà erogato dalla concessionaria che deve fare domanda al Ministero dello sviluppo economico e scontare la somma a chi acquista l'auto.

I requisiti per il bonus

Saranno agevolzioni più restrittive, perché spunta una nuova condizione di cui tenere obbligatoriamente conto: i beneficiari dovranno restare proprietari dell’auto acquistata con incentivo per almeno 12 mesi (il testo finale del decreto dovrà chiarire cosa accade nell'eventualità di furto della vettura oppure di rottamazione per incidente). Sarà realtà anche la stretta sul prezzo di listino (Iva esclusa) della vettura acquistabile: per le elettriche si scende da 50 a 35mila euro, per le ibride plug-in da 50 a 45mila euro, per le altre da 40 a 35mila euro.