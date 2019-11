Metabolismo: come potenziarlo, attraverso l’esercizio fisico

La chiave per bruciare calorie e perdere peso, è di attivare il metabolismo. Il tuo metabolismo, è la capacità del tuo corpo di facilitare le reazioni chimiche e quando ci riferiamo ad esso in termini di idoneità fisica, è più o meno in combinazione con il processo fisiologico, di abbattere determinate molecole per attivare l' energia. Quanto più efficacemente il tuo corpo, può accedere e utilizzare l'energia immagazzinata (depositi di grasso), tanto più facile sarai in grado di bruciare calorie e perdere peso. Quando parliamo del tuo metabolismo basale (BMR), si riferisce alla quantità di calorie che bruci solo vivendo, la quantità predefinita di energia, che spendi con le tue naturali funzioni corporee. La chiave per perdere peso, è bruciare più energia di quella che assumi (assumere un deficit calorico). Consapevoli di ciò, se vuoi perdere peso, dare una spinta al tuo metabolismo dovrebbe essere nella tua lista di cose da fare. Ma non è facile dare una spinta al tuo motore interno. Ecco alcuni esercizi che puoi implementare, se ritieni che il tuo metabolismo stia rallentando.

1. Tavole (e varianti della plancia)

Le tavole, sono un esercizio relativamente facile da fare e puoi farlo quasi ovunque. Ci sono anche numerose varianti che puoi provare, anche per uscire dalla routine d’allenamento e per evitare la memoria muscolare. Ma sono anche ottimi, per attivare la resistenza.

2. Affondo inverso

Gli affondi, sono un altro esercizio ingannevole: sembrano abbastanza facili, ma dopo solo poche ripetizioni, sentirai davvero bruciare i tuoi muscoli. Sono esercizi formidabili per le gambe e ti aiuteranno a costruire muscoli forti. In particolare, costruirai quadricipiti e glutei, forse i gruppi muscolari più importanti del corpo.

3. Nuoto

Forse il modo migliore per bruciare tonnellate di calorie in poco tempo, è nuotare. Utilizzerai tutti i gruppi muscolari del tuo corpo, solo per rimanere a galla o in costante movimento e, così facendo, costringerai il tuo corpo a iniziare a estrarre energia dai tuoi depositi di grasso. Inoltre, ottieni il vantaggio aggiuntivo di ridurre i rischi di infortuni, poiché il nuoto è un esercizio senza impatto. Le articolazioni e i legamenti ti ringrazieranno.

5. Squat

Gli squat sono l'esercizio più importante che puoi fare. Come gli affondi, concentrerai il lavoro sui quadricipiti e sui glutei. Costruisci quei due gruppi muscolari che bruciano una grande quantità di energia. Prova gli squat con manubri o kettlebell, per variare il tuo allenamento.

6. Sprint

Nella forma più vera e pura di allenamento intensivo, lo sprint è fondamentale. Un allenamento costruito su intervalli e alta intensità. Gli sprint, chiedono al tuo corpo di agire in modo esplosivo, il che significa che deve essere molto efficiente nello sfruttare e spendere energia.

7. Burpees

Infine, dovresti provare a fare alcuni burpees, per dare una spinta al tuo metabolismo. Burpees incorpora elementi di esercizi a corpo libero e cardio, rendendoli un'ottima mossa per bruciare calorie e costruire muscoli. Ancora una volta: stai allenando il tuo corpo per diventare più efficiente e i burpees, sono un esercizio che aiuterà sicuramente a lavorare per questo.

Con questa routine, farai molto di più che aiutare il tuo metabolismo. Il tuo cuore , le ossa e persino il tuo umore, ne trarranno beneficio.

