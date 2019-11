Le abitudini errate che ti stanno invecchiando

Le scelte che fai e lo stress che subisci lasciano sul tuo viso più segni di quanto pensi, ma se ne sei consapevole puoi prevenire l’invecchiamento prematuro, semplicemente cambiando alcune abitudini sbagliate. Anche perché non si tratta solo di estetica ma anche e soprattutto di salute. Alcune cose che fai regolarmente, potrebbero aumentare il rischio di sviluppare condizioni come malattie cardiache e diabete, oltre a contribuire all'aumento di peso e alla depressione, che sono tutti fattori che invecchiano il tuo corpo. Scopri cosa dovresti cambiare nella tua vita per essere più sano e vivere più a lungo.

Non dormire abbastanza

Se hai un programma intenso, il sonno è di solito la prima cosa della tua vita che viene trascurata. Ma una corretta quantità di sonno su base regolare, è molto importante per il tuo corpo e perché funzioni correttamente. La mancanza di sonno, ha dimostrato di causare problemi di salute come depressione, ansia, ipertensione, diabete e malattie cardiache. Molti di questi problemi, possono portare a un invecchiamento improprio nel corpo e in alcuni casi, possono portare a una morte precoce. Assicurati di dormire dalle sette alle nove ore di sonno a notte.

Essere stressati

Lo stress, è un fattore importante nell'invecchiamento precoce, in quanto può causare un effetto domino sulla salute. Se sei stressato, hai maggiori probabilità di avere ansia o predisporti alla fame nervosa. Un eccesso di cibo, può portare ad un aumento di peso oltre a malattie cardiache e diabete. Lo stress, può anche causare cambiamenti nel tuo corpo come capelli grigi prematuri e rughe. Prenditi un po' di tempo ogni giorno per rilassarti, per assicurarti che lo stress non ottenga il meglio da te (e dal tuo corpo).

Fumare

Per alcuni può sembrare un gioco da ragazzi, ma fumare non fa bene alla salute. L'inalazione di nicotina, può causare un deterioramento dei polmoni e un invecchiamento del corpo, più veloce del normale. Il fumo, può portare anche al cancro dei polmoni o della gola, con conseguente morte prematura. Tagliare una dipendenza, può essere molto difficile, ma ne varrà la pena. Prova i cerotti alla nicotina o vai dal medico, per parlare delle diverse soluzioni che puoi adottare, per aiutarti a smettere.

Bere troppo

Mentre l'alcool, può avere alcuni effetti benefici per la salute se consumato con moderazione, bere eccessivamente e con frequente assiduità, ha effetti contrari e deleteri. Bere molto alcol può causare problemi al fegato e persino al cervello, inoltre le tossine possono far invecchiare la pelle. Se scegli di concederti un drink, assicurati di non sforare con le dosi consigliate. Un drink, è più che giusto, oltre, non è consigliabile.

La vita sedentaria

Un approccio sedentario, dovuto alla vita quotidiana, al lavoro che ci costringe alla scrivania tutto il giorno, può essere causa di molteplici problemi di salute. La mancanza di movimento ed esercizio fisico, può aumentare il rischio di infarti, obesità, diabete, cancro e depressione, solo per citarne alcuni. È importante mantenere il corpo in movimento e tonico, intrapreso come stile di vita. Questo non significa che devi correre per una maratona, ogni settimana, ma essere attivo e dinamico quotidianamente.

Mangiare cibi sbagliati

Qualunque cosa tu metta nel tuo corpo, lo influenza in qualche modo e il cibo ha il maggiore impatto sulla salute. È importante assumere vitamine e sostanze nutritive nel tuo sistema, ma mangiare cose sbagliate, può causare effetti collaterali negativi, che impattano sull’organismo.

Il consumo di alimenti altamente trasformati, contenenti molti zuccheri e ricchi di grassi saturi, può invecchiare il corpo e aumentare il rischio di obesità, diabete, malattie cardiache e persino cancro. Fai la scelta intelligente per il tuo corpo e segui una dieta ricca di frutta e verdura fresca, cereali integrali e proteine ​​sane.

Abbronzatura

Non usare la protezione solare e abbronzare la pelle (sui lettini abbronzanti o al sole) è davvero dannoso per la pelle. Oltre a creare macchie e rughe dell'età, troppa esposizione ai raggi UV, può anche provocare il cancro della pelle. Assicurati di evitare il sole in eccesso, soprattutto se non stai indossando la protezione solare, non solo d’estate. Fa sì che la tua pelle sia sempre protetta, idratata e fresca, impedendole di invecchiare precocemente.

La cura di sé, non riguarda solo la gestione del tempo, si tratta di autogestione. Quando la nostra vita diventa frenetica e ci sentiamo in dovere di fare un milione di cose per le persone che ci circondano, il nostro benessere è spesso la prima cosa a essere compromesso. Tuttavia, quando prendiamo solo venti minuti al giorno per essere egoisti, scegliendo attivamente di preservare la nostra salute mentale, siamo più in grado di dare agli altri, in modo più completo e significativo. Una volta presa l'abitudine, inizierai a sperimentare una riduzione dello stress e la tranquillità generale, che ti sei perso.