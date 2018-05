Schianto fatale in moto: trevigiano muore tornando dall'Adunata degli Alpini

RIESE PIO X Scontro fatale tra moto lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 maggio, ha coinvolto ben due centauri trevigiani che stavano viaggiando, in direzioni opposte, da e verso l'Adunata degli Alpini di Trento.

A perdere la vita nel terribile impatto è stato Walter Simeoni, motociclista cinquantottenne residente nella frazione di Vallà a Riese Pio X, mentre l'altro motociclista coinvolto sarebbe Nicola Crosato, un quarantenne di Trevignano rimasto gravemente ferito nello schianto e attualmente ricoverato all'ospedale di Santa Chiara a Trento. Stando alle ricostruzioni dei primi soccorritori intervenuti sul posto, l'incidente sarebbe avvenuto verso le 16.30, dopo la zona di San Cristoforo, in direzione di Levico a pochi chilometri di distanza dal lago di Caldonazzo. Sotto shock in queste ore gli alpini della sezione di Riese Pio X, che avevano pranzato fino a ieri con Simeoni e raccontano come il cinquantottenne trevigiano avesse deciso di aspettare che smettesse di piovere prima di rimettersi in viaggio verso casa. Una precauzione che purtroppo è servita a poco visto che in una delle curve più insidiose della Valsugana, i due centauri si sono scontrati frontalmente pochi minuti dopo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, per i rilievi del caso. Il traffico è stato bloccato per garantire il passaggio dei soccorritori, con ovvie ripercussioni sulla viabilità. In onore di Simeoni gli Alpini di Riese Pio X hanno suonato il Silenzio nel loro accampamento e oggi sfileranno con il lutto al braccio.