Tragedia sfiorata ad Altivole, scontro frontale tra tir e auto

Non ha miracolosamente provocato vittime l'ncidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì, lungo via Montello ad Altivole. A scontrarsi un'auto ed un autoarticolato. Ferita, in modo non grave, la ragazza che si trovava alla guida della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e la polizia locale che ha svolto i rilievi di legge del caso. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il tir che era alimentato a GNL (metano liquido).